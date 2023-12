¡Que viva la Inmaculada!

Amigos lectores-as, hoy, 8 de diciembre, los cristianos celebramos la gran fiesta de la Virgen María, la Inmaculada Concepción cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX. Recordemos que fue el Papa Pío XI quien puso esta fiesta en la Iglesia, aunque en España ya se celebraba desde el año 1644 conmemorando el nacimiento de la Virgen María, la gran mujer que siempre estuvo libre de todo pecado desde su concepción hasta su muerte, según afirma la Iglesia católica.

Recordemos también que esta fiesta en España tiene un origen de carácter bélico, además de religioso, ya que ella está relacionada con el milagro de la Batalla de Empel que sucedió entre el 7 y el 8 de diciembre del año 1585, a raíz del cual la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de la Infantería Española.

De acuerdo con la tradición, el 7 de diciembre del año 1585, el Tercio del Maestre de Campo Francisco Arias de Bobadilla, compuesto por unos 5.000 hombres, combatió durante la Guerra de los 80 Años en la isla de Bommel, concretamente en el monte de Empel. Cuentan sin embargo que en esa noche un soldado español se encontró con una imagen de la Virgen mientras cavaba una trinchera, y que la imagen reflejaba el rostro de la Inmaculada Concepción de María. Sucedió que, inmediatamente, el Ejército improvisó un altar a la Virgen y pasó toda la noche rezando, viendo que, a la mañana siguiente, el agua del río Mosa se había congelado, gracias a un viento inusual y tremendamente frío que sopló por la noche dando paso a las tropas españolas para que pudieran huir.

Amigos lectores-as, recordemos que la Inmaculada Concepción fue proclamada fiesta en el año 1854 por el papa Pio IX a través de su carta apostólica 'Ineffabilis Deus', donde declaró 'El Dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María'.

Amigos-as, termino recordando con gusto algo que me sucedió a mis 8 años en el pueblo de Jinámar donde entonces vivía mi familia. Sí, en aquellos años los chavales coleccionábamos estampas de artistas que venían en las cajas de cigarro, y sucedió que un día, enseñándole las estampas al amigo Isaac, él vio entre ellas a una que le encantó y me dijo: «¡Óyeme, Paco, te cambio esa preciosa artista que tienes en tus manos por 2 artistas!». Yo miré para él y, viendo que lo decía en serio, le dije: «Isaac, ¿no sabes quién es ella?». Y él me dijo: «No, Paco, te aseguro que no sé quién es esa artista hermosa». Entonces yo le dije: «Oye, mirala bien ¿no ves que ella es la Virgen Inmaculada?».

Amigos-as, les animo a todos a invocar siempre con mucha fe a la Virgen Inmaculada, y así mismo felicito a todas tantas mujeres que se llaman Inmaculada deseándoles un feliz día de Fiesta.