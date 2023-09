¡Que viva el domingo!

Amigos lectores-as, les deseo a todos que tengan un feliz domingo lleno de mucha paz y comunicarles con alegría que el pasado Jueves, día 31 de agosto, el gran amigo sacerdote Eusebio García que fue muchos años capellán del Hospital Insular, y ahora estaba hospitalizado en el mismo desde hace más de 1 mes, recibió el alta y se encuentra con nueva fuerza a sus años en el hogar sacerdotal de Vegueta.

Les invito en este domingo a leer el Evangelio de S. Mateo 16, 21-27, donde vemos a Jesús explicando a los discípulos su viaje a Jerusalén donde los sumos sacerdotes y los escribas lo mandarían a crucificar, cosa que provocó una reacción de Pedro que se puso a increparlo: «Señor, que eso no lo permita Dios». Y Jesús le dijo: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar ya que tú piensas como los hombres y no como Dios…» Luego le dijo a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará».

Amigos, es verdad que hoy tenemos todos el peligro de vivir 'a nuestro aire' que nos hace esclavos del consumismo cuando el mismo Jesús nos dice que quien quiera salvarse debe seguirle, liberarse de las ataduras, amar sin límites y confiar totalmente en él.

Es interesante el ver que hoy el evangelio nos muestra a una mujer gritándole a Jesús con toda su fe: «¡Hijo de David, ten misericordia de mí porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio!» Y al ver los discípulos que Jesús no le hacía caso le dijeron: «Pero Señor, atiéndela y despídela pues está gritando detrás de nosotros». Y Jesús les respondió que él había sido enviado sólo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer al oír aquello se arrodilló diciéndole: «¡Señor, socórreme!» y Jesús le dijo: «Mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella le contestó: «Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Y entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu Fe, que se haga en ti como quieres». Y su hija sanó desde aquella hora..

Amigos, les deseo a todos que un feliz domingo y recuerden que el próximo sábado, día 9 de septiembre, tendremos en la Catedral, a las 11 de la mañana, la ordenación sacerdotal del joven Alejandro Jesús Carmona Arrocha, a quien felicitamos de todo corazón. Por favor les pido que si saben de algún joven que desee ser sacerdote que se pongan en contacto con nuestro Seminario. Así mismo les recuerden también que todos los domingos, a las 10 de la mañana, seguimos emitiendo por Radio Faycán el programa 'Viva el Domingo' que hoy, 3 de septiembre, hace el número 587.