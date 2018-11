Forzados hasta el extremo

Vienen al caso -como muestras de aparentes imprudencia e irreflexión- dos cuestiones. Una, su pregonada cantinela de que el señor Sánchez, actual presidente, no representa la voluntad popular pues no fue elegido a través de las urnas. (De lo cual podría deducirse que el señor Casado, por la coherencia llevado, también exige urnas para la Jefatura del Estado.)

«El otro tema gira en torno a sus palabras del 24 de octubre mientras se celebraba el debate sobre el Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí»

Acontecimientos que también tuvieron como escenario el exterior del Congreso cuando militares profesionales se presentaron para apoyar a quienes habían transgredido el sacrosanto juramento de lealtad a la Constitución recién aprobada. (Y qué exagerada esplendidez tuvo la democracia con todos los golpistas: el exteniente coronel Tejero fue condenado -1983- a treinta años de prisión. Diez años después le conceden el tercer grado... y obtiene la libertad en 1996 -solo él permanecía encarcelado-. Le quedaban pendientes, pues, diecisiete años. ¿Quién gobernaba?)

Frustrado golpe de Estado, pues, con despliegue de fuerzas armadas, carros de combate en Valencia y simbólicas espadas cual templarios medievales durante las Cruzadas. Manera de tomar el poder, por cierto, que quizás echa de menos el señor Moroto Aranzábal, exalcalde de Vitoria y alto responsable actual del PP nacional: «Desgraciadamente los golpes de Estado actuales no son con tanques y espadas».

«Desgraciadamente» o lamentablemente, dice el Diccionario. Y lamentar es ‘Sentir algo con llanto, sollozos u otras demostraciones de dolor’. Lloró, pues, gimoteó y demostró simbólico sufrimiento el señor Maroto –entrevista de la SER- por cómo hasta los golpes de Estado han perdido el dulce encanto de bayonetas, trompetas, tambores y bombardeos que acompañan la acción guerrera de quienes invaden el edificio de la palabra y la democrática representatividad popular. (¿Añora la tradición española?)

Y si el PP tiene pruebas que demuestren la participación del señor Sánchez en algún golpe de Estado, rebelión o insurrección, más de lo mismo: la ley lo obliga a rapideces, prestezas y velocidades hacia el juzgado más cercano para denunciarlo... con fehacientes documentos, claro. No valen desarretos lingüísticos ni acusaciones lanzadas desde el vacío: desprestigian el sistema democrático y dejan como mentirosos a quienes defiendan tales acusaciones -muy graves- amparados por la inviolabilidad parlamentaria (constitucional artículo 71). Pero si no tienen razones, argumentos y verdades deben guardar silencio, sepulcral silencio, pues la democracia no se fortalece con delirios golpistas. Tampoco con histerismos. Muchísimo menos con falsedades.

Tras esta desordenada galopada hacia el poder, la oficialidad popular corre peligro por su descontrolado escoramiento a estribor, espacio ya ocupado por quienes proponen, por ejemplo, la eliminación del Jurado y la ley del aborto, un solo gobierno y único parlamento para todo el país (implica la desaparición de las autonomías), derogación de la ley de Memoria Histórica...

Bien es cierto: hay mucho nerviosismo entre gente muy importante del PP. Algunos, incluso, no se han recuperado del impacto emocional por la democrática pérdida del poder y, consecuentemente, del Gobierno. Lo cual traduce -al menos en apariencia- un cierto desajuste entre el pálpito democrático y la concordancia con las reglas del juego.

Votos perdidos los del PP que fortalecen a Ciudadanos (muy astuto) o buscan alianzas mucho más radicales y afines a movimientos europeos como la Agrupación Nacional francesa, ubicada por analistas políticos en el apartado de ultraderecha. Sin olvidar, claro, a la Liga Norte italiana dirigida por el actual vicepresidente y ministro del Interior, a quien el periódico La Razón define como ultraderechista. Los acompañan el Partido de la Libertad austríaco y Alternativa por Alemania, cuyas manifestaciones muestran símbolos nazis...

Así pues, algunos mandos podrían serenar sus mensajes por más que desde la reunión interparlamentaria (Sevilla) negaran el extremismo por la pugna con VOX: no hay radicalización, dicen, pero sí se “han forzado” discursos de sus líderes. (¿Y qué es forzar sino ‘hacer fuerza [...] para conseguir algo que habitualmente no debe ser conseguido por la fuerza»?)

Entiendo, pues, las caras de perplejidad entre conocidos de derechas cuando hablamos sobre el “golpe de Estado”, acaso real en el subconsciente del señor Casado.

(Por cierto: condición de sublevado la del presidente Sánchez negada por el señor Feijoo, presidente de la Xunta, y en quien estaban puestas todas las miradas como sustituto del señor Rajoy: «En el PP saben que Sánchez no es golpista».)