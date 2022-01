Fitur: es hora de respuestas

El próximo miércoles arranca en Madrid una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), una de las tres grandes citas del sector, junto a las de Berlín y Londres. Ya es meritorio que Madrid siga albergando una feria donde el formato presencial es predominante, pues la pandemia llevó a la cancelación de eventos similares o a su sustitución por fórmulas mixtas, donde los encuentros telemáticos ganaban protagonismo.

Canarias acude a Fitur con los deberes hechos desde el punto de vista empresarial: se aprovechó de forma mayoritaria el parón por la pandemia por la renovación de complejos alojativos; se mantuvieron los empleos aprovechando la figura de los ERTE específicos por la covid-19, y se ha dado un paso más en la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.

Pero no está en manos del archipiélago que el turismo responda a ese esfuerzo. Es clave la evolución de la crisis sanitaria y en este punto hay que lamentar una vez más los continuos vaivenes. No tanto en el ámbito médico, pues no se puede pedir más a la ciencia en su carrera para dominar el virus y sus variantes, sino en el de la gestión política. Ni la Unión Europea ni el Gobierno de España han estado a la altura de las circunstancias, con respuestas carentes de coordinación, con evidente ausencia de coherencia y con el agravante de que a estas alturas no hay protocolos claros. Y todo eso pasa factura a los destinos que se nutren de turismo que viaja preferentemente en avión y que procede tanto de la España peninsular como, sobre todo, de países del Viejo Continente.

En el caso de los visitantes nacionales, se sigue echando en falta un mecanismo de control de precios de los billetes aéreos que permita actuar cuando la demanda dispara el coste muy por encima de lo que resulta de la razonable búsqueda del beneficio empresarial. Sin ese instrumento, todo el esfuerzo promocional que se haga en Fitur puede perder buena parte de su eficacia. Y más preocupante es este problema ahora que la fusión de Iberia y Air Europa ha quedado momentáneamente aparcada y hay dudas más que razonables sobre la capacidad de esta última aerolínea de sobrevivir con su dimensión actual.

El éxito, por tanto, de Fitur se debe medir por las respuestas claras a estas cuestiones. Y es el Gobierno central quien debe poner las soluciones sobre la mesa.