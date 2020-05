Feliz 11 cumpleaños, Hugo

Llevo varios días dándole vueltas al calendario. Viendo que se aproximaba la fecha. Cada vez más cerca. Un día menos. Un poco agobiada, la verdad. No alcanzo a decidirme. Es lo que tiene el confinamiento. Te regala tiempo para pensar pero su medida es muy difusa. Así que venga a elucubrar maneras, tantear posibilidades, lanzar preguntas furtivas mientras las ideas van y vienen pero no toman forma. Cualquier pista me vendría bien para aclararme. Pero no son claras. Al final opté por ponerme en el lugar del otro para poder tomar una decisión. Si fuera yo ¿qué pensaría, cómo lo imaginaría, lo disfrutaría?

Y de repente me inundó ese inspirador momento ¡eureka¡, aquel que solo hace presencia cuando el cerebro desconecta, y llegué a la conclusión de que no importa lo que pase en el mundo, que estemos en cuarentena y confinados en casa, que el día de cumpleaños de un niño siempre será especial de una manera u otra a pesar de que no pueda celebrarlo entre besos y abrazos de la familia, amigos y amigas.

Hoy, sábado 2 de mayo de 2020 es también aquel sábado 2 de mayo de 2009 en el que nació mi hijo Hugo. Once felices años han pasado entremedias. Diez fiestas de cumpleaños en parques, centros comerciales, en el campo y esta, la undécima, toca obligatoriamente en el salón de nuestra casa en medio de un cataclismo mundial, de una crisis de emergencia sanitaria que ha puesto del revés la manera de relacionarnos y, cómo no, el concepto de esta celebración. Pero les diré una cosa. Es cierto que en esta ocasión no reunirá a sus amigos y familiares alrededor de un mesa para pedir un deseo y soplar las velas. Tampoco contará con la presencia de su primo Mirko, ‘el majorero’, que no pierde oportunidad en visitar a su primo ‘el grancanarión’ -como les solía llamar su abuelo Miguel. Sin embargo, jamás, nada en el mundo podría acabar con el aniversario de su nacimiento. Y si ellos no vienen, iremos nosotros. Mejor dicho, Hugo.