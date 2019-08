Farray sin ley

«Es un punto caliente que el Ayuntamiento todavía no ha sabido solucionar. Y tiempo han tenido».

Es un punto caliente que el Ayuntamiento todavía no ha sabido solucionar. Y tiempo han tenido. Ya no se trata de solicitar una respuesta, se trata de plantarse en las puertas del Consistorio y no salir hasta que el responsable político garantice la paz, la seguridad, y el descanso de todos los vecinos. Por no hablar ya de la zona del parque de Santa Catalina, con Ripoche y Luis Morote como puntos negros, junto a la siempre conflictiva Miguel Rosas.

Presumimos de ciudad, de playa, de clima y de calidad de vida. Pero no podemos pasear tranquilos porque en cualquier lado nos podemos encontrar con alguna joyita especialmente excitada en busca de víctimas.

¿Cuál es la solución? Pues arreglar el problema. Ni más ni menos. Arreglar un conflicto que ya ha llegado al límite. Los concejales que son vecinos de Farray, que los hay, ¿en qué ciudad viven?, porque dudo que sea en la misma donde viven las víctimas, los vecinos. ¿De qué vale la presencia policial un par de noches para suavizar las críticas, si a la semana vuelve el mismo panorama?

Los políticos municipales son elegidos precisamente para arreglar este tipo de problemas cotidianos de los ciudadanos, no para hacer política de foto y debatir cosas absurdas que en nada afecta al vecino del barrio. Y parece ser que algunos no se han enterado, o lo que es peor, no quiere hacerlo.