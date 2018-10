Falta sensibilidad en la inmigración

No se merecía el Nobel José Saramago que el acto en recuerdo de la concesión del citado galardón literario se viese empañado por el desencuentro entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Como tampoco se merecía Canarias en general que el presidente Pedro Sánchez no encontrase ni quince minutos para abordar con Fernando Clavijo el repunte en la llegada de pateras y cómo atender a los inmigrantes, en especial a los menores de edad no acompañados.

Esta semana desde las filas socialistas se ha insistido en la tesis de que no estamos ante una «crisis migratoria». Se fundamenta ese discurso en la comparación con el llamado verano de los cayucos de 2006, cuando las costas canarias recibían a diario la llegada de centenares de inmigrantes, en su mayoría subsaharianos que se habían hecho a la mar desde Mauritania. Por supuesto que las cifras son ahora significativamente menores, pero eso no es óbice para que el problema cualitativo sea el mismo: la dificultad de los territorios insulares para hacer frente a la repentina aparición de personas que precisan techo, comida, y atención médica, y que están sujetas a unos procedimientos administrativos y judiciales que precisamente por la dimensión insular también se ralentizan.