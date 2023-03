Una falsa polémica con el turismo británico tribuna libre Apostar por un aumentar las camas es ir a una masificación del destino que no solo empeora la calidad de vida de los residentes, sino la experiencia misma del turista. Por eso, queremos declarar agotada la capacidad de carga turística de la isla de forma oficial

No se puede aclarar algo que no se ha dicho. Es rotundamente falso que en la isla Lanzarote no queramos al turismo británico o que se quiera reducir su número. Así que lo diré una sola vez y con total rotundidad: el turismo británico siempre ha sido, es y será bienvenido en Lanzarote.

En Lanzarote también tenemos la suerte de contar con una excelente comunidad británica residente desde hace largo tiempo, una comunidad sensible con el entorno e implicada en el cuidado y defensa de un desarrollo sostenible para nuestra isla. Compartimos con los británicos nuestro carácter isleño y eso hace que se entienda muy bien la existencia de límites en un territorio insular, frágil y reducido como el nuestro.

Dicho esto, me causa tristeza la falsa polémica que se ha desatado en torno al turismo británico y que ha sido alimentada por la desinformación. Unos han sacado de contexto y otros han tergiversado intencionadamente la valoración que hice sobre el futuro del sector turístico en la isla a mi regreso de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Me veo en la obligación de recordar que aquí, en Lanzarote, la polémica ha sido alentada por un medio de comunicación que es propiedad de un empresario hotelero con una orden judicial de demolición sobre uno de sus establecimientos.

Dicho lo anterior, todos los destinos turísticos acuden a las ferias para mostrar sus atractivos y captar nuevos mercados para diversificar el turismo que reciben. Lanzarote también lo viene haciendo desde hace años porque el sentido común y las leyes básicas de la economía nos aconsejan no depender de un solo país emisor, máxime en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo derivados de la guerra en Ucrania. Pero eso no significa que no queramos a quienes más nos visitan, los turistas británicos, sino todo lo contrario.

Aclarado lo anterior, lo que el Cabildo de Lanzarote y yo como presidenta hemos dicho y defendemos es que no se puede seguir creciendo en camas turísticas, ya que la capacidad de carga turística de la isla está agotada. Esto no es nuevo, puesto que esto mismo ya fue considerado por el propio Cabildo en 2003 y es algo que comparten la inmensa mayoría de la población y el empresariado.

Apostar por un aumentar las camas es ir a una masificación del destino que no solo empeora la calidad de vida de los residentes, sino la experiencia misma del turista. Por eso, queremos declarar agotada la capacidad de carga turística de la isla de forma oficial y, al mismo tiempo, apostar por un desarrollo racional y duradero basado en la calidad y en los elementos que nos diferencian como un destino turístico único en el mundo. Sirva como ejemplo de ello nuestra red pública de Centros de Arte, Cultura y Turismo.

Por lo tanto, no se puede confundir 'desarrollo turístico' con 'aumento de camas turísticas'. Lanzarote recibe más de 3 millones de turistas al año y no necesita más plazas alojativas, sino orientar el desarrollo turístico hacia un crecimiento cualitativo e innovador de la oferta complementaria de ocio que incorpore nuevos productos y experiencias para el turista, todas ellas respetuosas con el medio ambiente.