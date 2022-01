De repente, te encuentras con gentes que, ante un mismo tema musical, hace lecturas muy diferentes. Así, donde unos escuchan unas reivindicaciones hiperfeministas otros ven mal gusto, al tiempo que un tercer grupo habla de un feminismo trasnochado que aparca otras sensibilidades sexuales. Sospecho que también queda un grupito que creía que esto se iba de canciones pero ese es su error. Porque en esta España de trincheras lo que importa ya no es con quién va cada cual sino contra quién.

El pasado sábado lo vimos en la final del Festival de Benidorm, foro de elección de la canción que irá a Eurovisión. Organizaba Televisión Española, que algún deberá explicar el mecanismo de designación del tema vencedor. Lo digo porque al tiempo que se le pide a los espectadores que voten, después resulta que su voto queda minusvalorado ante el dictamen de una encuesta demoscópica de ¡350 llamadas! y ante los designios de un jurado de supuestos expertos donde había dos nórdicos que no sabemos qué hacían allí. De manera que TVE optó por una rancia 'democracia tutelada'. Todo ello presentado por el que fuera brevísimo ministro de Cultura, Màxim Huerta, que iba poniendo cara de «a ver cómo salgo de aquí» y una Alaska que no hace honor a su paso por 'La bola de cristal'. El resultado es el ya conocido: ganó Chanel con la canción 'Slomo', que ojalá tenga mucha suerte pero que seguro que genera reacciones contrarias entre los puristas del lenguaje español, entre quienes huyan de la hipersexualización o sencillamente quienes piensen que las puestas en escena estilo Chayanne pasaron de moda… hace quince años. Pero no es menos cierto que Chanel representa también una España que, por mucho que lo critiquen, se baja en Spotify a mansalva las canciones de Maluma y Becky G.

Claro que también hay otra España, que diría Cecilia. Por supuesto, la de Rigoberta Bandini, cuya canción podría ser de María Ostiz en su primer tramo (lo del homenaje a las madres del caldo en la nevera), hasta que la catalana se apunta al destete. Y esta Tanxugueiras, que también es España, una España plural y folclórica, porque si mandamos a Peret a Eurovision, ¿por qué ese miedo a que fuera estas gallegas que, encima, adornan su canción con otros idiomas cooficiales?

Veremos qué pasa en Turín, en la final. Si gana España, todos a cantar 'spanglish'; si cosechamos otro fiasco, todos a preguntarnos, como la Bandini, por qué da tanto miedo imitar a la heroína de Delacroix o por qué asusta mezclar gallego, euskera, catalán, bable y castellano.