Esto empieza a ser el desfase

Continuamos en estado de alarma, pero desde el pasado lunes he notado un relajo total. La fase 1 no se está convirtiendo en la desescalada deseada, sino en el inicio del desfase, y no quiero ni imaginarme cómo será la fase 3. El número de fallecidos sigue aumentando a diario, algo que debe estar muy presente, pero si no se es contundente y claro con las medidas, el resultado es el que vemos desde el pasado lunes. El arranque de la fase 1 atisbaba un panorama de chiste, y así ha sido. Terrazas llenas y colas por todos lados. Les aconsejo que a las seis de la tarde se den un paseo por Triana. Fliparán. Eso de ir a tomar cervezas a una terraza o a casa de un amigo -máximo 10 personas- ha supuesto que el entramado se desmorone, ya que muchos empiezan a no entender muchas cosas y algunos temen que el esfuerzo realizado pueda venirse abajo en los próximos meses. No se puede hacer deporte a las seis de la tarde, pero quedar en una terraza sí; no puedes pasear a tu hijo a las 11 de la mañana, pero desplazarte en tu coche a visitar a un amigo a Tejeda sí; puedes llevar a tus hijos a la peluquería a que les corten el pelo, pero al colegio no; a tu puesto de trabajo no acudes, pero a estar rodeado de gente mientras paseas o te tomas una caña sí. Y así miles de ejemplos que nos involucran en un sinsentido.