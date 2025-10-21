Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los diputados del Parlamento de Canarias aplauden tras la aprobación de una ley. EFE/Ramón de la Rocha
Tribuna libre

REF: tres letras que sostienen a Canarias

El Régimen Económico y Fiscal (REF) beneficia no sólo a las empresas. También a todas y todos los canarios

Esther González

Diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista en el Parlamento de Canarias

Martes, 21 de octubre 2025, 23:17

Hay palabras que suenan técnicas, casi lejanas, pero que determinan buena parte de nuestra vida cotidiana. Una de ellas es 'Régimen Económico y Fiscal de ... Canarias' o, como solemos abreviarlo, REF. Muchos han oído hablar del mismo, pocos lo entienden realmente y algunos, los más atrevidos, lo despachan con frases del tipo «eso es un chollo para las empresas». Nada más falso.

