Veo a Pedro Sánchez convencido de que viajando mucho a La Palma y buscando eventos en los que mostrar una sonrisa para pregonar que España va bien le es suficiente. Y veo a la oposición nacional en tal estado de efervescencia que quiere subirse a cualquier protesta o manifestación para ver si así mantiene en alto sus expectativas electorales y evita que se hable del lío interno entre partidarios y detractores de Pablo Casado, por no hablar del otro gran asunto en el bloque conservador:¿dará por bueno el PP hacer lo que ningún partido de ese segmento en Europa, esto es, gobernar sin reparos con una formación como Vox?

Si ahora mismo aterriza en España un extranjero sin información previa, podrá concluir que la mejor definición del país no es un Estado de derecho, sino un Estado de cabreo. Hay malestar por todo:los vacunados por los antivacunas;los negacionistas del virus por la posibilidad de que se limiten sus derechos;los empresarios de hostelería y turismo porque no quieren ni oír hablar de más limitaciones, pero también se cabrean cuando ven que los contagios suben;todo el mundo porque la luz es más cara;los que están ya pensando en Black Friday, Navidades y Reyes porque lo mismo faltan electrodomésticos, videojuegos y utensilios telefónicos por culpa de la escasez de chips, la falta de contenedores y la escasez de barcos para mover el comercio mundial; los jóvenes porque vuelven a no ver futuro en un país de contratos extremadamente temporales y extremadamente precarios;los empresarios porque creen a pie juntillas eso de que subir un poco los salarios acaba con la economía;los funcionarios porque tres días de teletrabajo a la semana les parecen hasta poco y el resto de trabajadores porque se preguntan cuándo les tocará a ellos al menos un día; los interinos de las administraciones porque les parece insuficiente la fórmula planteada por los partidos que apoyan al Gobierno para regularizar su situación y los que preparaban oposiciones porque no entienden que ellos sean los perjudicados... y así hasta el infinito y más allá, que diría Buzz.

¿Se rebaja el cabreo con unas sonrisas de Sánchez en actos cargados de mercadotecnia? Pues creo que no. ¿Se resuelve algo con el hecho de que Casado le diga a los enfadados que va a salir a la calle porque tienen razón? Desde el punto de vista fáctico, pues también creo que creo. Si hubiera voluntad de esto último, es tan sencillo como presentar una moción de censura y ganarla. Lo digo porque por muy Estado de cabreo que sea España a día de hoy, sigue siendo un Estado democrático.