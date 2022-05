Hace este lunes una semana que algunos ciudadanos de la capital grancanaria descubrieron que el esperpento de Valle Inclán sigue vivo. Y nada mejor para descubrirlo que en una biblioteca. O algo parecido a una biblioteca, para ser más exactos.

La nueva Biblioteca Josefina de la Torre, en el paseo de Las Canteras, se inauguró oficialmente el pasado sábado, 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro. Abrió sus puertas al público, como es normal, el lunes. Pero lo hizo, como adelantó este periódico en su edición impresa y digital el miércoles, sin libros. Se puede ir a leer la prensa y a mirar para el suelo y las paredes. Pero si se quiere hacer una consulta, devolver o llevarse a casa un libro, se tiene que ir al tétrico contenedor cercano, porque la flamante nueva biblioteca aún no tiene libros. Los fondos, dice el Ayuntamiento, que estarán al día a finales de verano. Si los plazos se cumplen como en la construcción del inmueble, habrá que esperar un par de años. No hay que olvidar que la construcción tuvo tres años de retraso.

Más allá de este disparate, el propio proyecto lo es. En público no lo dirán, por supuesto, pero si se le pregunta en privado a cualquier bibliotecario sobre qué opina sobre esta flamante construcción le responderá que eso no es una Biblioteca ajustada a los principios del siglo XXI. Entender este tipo de recintos como un lugar para la lectura y el estudio es decimonónico, como bien saben los profesionales de este gremio, que celebró su congreso nacional en la isla hace unos meses y donde está claro que los regidores del consistorio municipal no acudieron o si lo hicieron no entendieron ni papa.