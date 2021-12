Esperando al 22

No es un secreto que a Pedro Sánchez le gusta comparecer ante las cámaras tras el reclamo de una «declaración institucional», esto es, un monólogo en el que no se admiten preguntas. Ya lo vimos en los momentos más duros del estado de alarma, cuando cada reunión telemática con los presidentes autonómicos daba paso a una perorata del jefe del Ejecutivo central.

Ayer se repitió la escena y de nuevo nos encontramos con un presidente encantado de conocerse. Tanto que compareció para solo decirnos que el miércoles por la tarde se reunirá con los dirigentes autonómicos para abordar el repunte de contagios de coronavirus covid-19. Yeso fue todo: nada de si piensa volver a las restricciones severas, si baraja o no otro estado de alarma, si asume que parte del problema es el vacío legal existente... Tampoco tranquiliza mucho ver que se deja el asunto para el miércoles, lo que suena a admitir que hasta pasado el Día de Navidad no se moverá ficha. ¿Por qué el 22 por la tarde y no por la mañana? Pues seguramente porque en Moncloa cayeron en la cuenta de que esa mañana toca sorteo navideño de la lotería, de manera que los espectadores recibirían a disgusto que en pleno cántico de los niños de San Ildefonso, apareciera en pantalla Sánchez.

En Holanda, por ejemplo, ya se lo han tomado en serio: confinamiento y a celebrar otra vez las navidades en casita y con los propios, reduciendo al máximo los invitados no convivientes. En el Reino Unido van camino de lo mismo y en Francia y Alemania se extreman las trabas para la entrada de británicos, habida cuenta cómo evolucionan los contagios allí donde el desgobierno de Boris Johnson impera. Frente a eso, España sigue a lo suyo: Sánchez se preocupa por ocupar diez minutos la mañana del domingo en las televisiones para no decir nada y luego hiberna nuevamente hasta el día 22 por la tarde.

¿Y en Canarias? Pues vamos a ver qué decide hoy el Consejo de Gobierno, porque venimos de un certificado covid tan 'blando' que es casi papel mojado, una fórmula que ahora se quiere endurecer con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y con unas reuniones navideñas en las que primero iba a haber solo seis personas al estar en nivel 3, el sábado ya iban por diez y hoy lo mismo son 15... quién sabe si el día que salga en el BOC son 20...

La pandemia, mientras, a lo suyo: seguimos por encima de los mil nuevos contagios diarios y Tenerife en situación calamitosa. Pero tranquilos, que Sánchez volverá a hablar el 22...