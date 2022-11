No, señor Feijóo, mis abuelos no se pelearon en esa guerra que usted ni siquiera menciona. Les obligaron a pelearse. ¿Por qué? Por el golpe de Estado de una parte del Ejército y porque esa parte del Ejército controló Canarias desde el minuto 1.

A uno de mis abuelos lo mandaron a los cuarteles (no tuvo que ir al frente) y al otro sí, el otro tuvo menos suerte, pero créame si le digo que jamás quiso empuñar un arma, y menos para disparar a gente que no le había hecho nada.

Con todo, aquella mala fortuna de mis abuelos, que les tocó vivir en una época y una España que tampoco eligieron, ya no tiene vuelta atrás. Lo que sí me preocupa, y sí tiene solución, es que la derecha de este país no se termine de sacudir de una vez por todas los lazos de complicidad que todavía le unen con aquella infamia.

Llame usted a las cosas por su nombre. No se es más de derechas por andar templando gaitas, nunca mejor dicho, con esa funesta etapa. Franco fue un golpista y la Dictadura, ilegítima. Cualquier demócrata que se precie de serlo lo tiene que decir a boca llena, sin complejos, por más de derechas que sea.

Y una vez lo haga, reme para consolidar este sistema en el que, siempre insisto, cabemos todos. No juegue con fuego, no ande alimentando a los nostálgicos del régimen, máxime cuando usted está llamado a regir los destinos de este país. No coquetee con los terraplanistas de las conspiraciones, con los que dudan de las instituciones democráticas o de los resultados electorales.

Ahí tiene si no el espejo de Brasil. Gente manipulada pidiendo a los de los cuarteles que repitan eso que hizo Franco en España y que a usted tanto le cuesta reconocer que estuvo mal. No sea corresponsable de semejante involución.