La esencia no debe perderse 40 aniversario CANARIAS7 Los tiempos cambian, pero el periodismo debe permanecer más vivo que nunca a pesar de las enormes dificultades actuales. Uno echa la vista atrás y encuentra añoranza y más crítica

Cómo cambian los tiempos y cómo seguirán cambiando. 40 años han pasado ya desde el nacimiento de CANARIAS7 y ha llegado el momento de reflexionar y, sobre todo, echar la vista atrás para recordar los inicios en una profesión apasionante, que vive momentos convulsos y un camino de futuro lleno de incertidumbres. Hay ciclos, etapas y épocas en la vida en las que hay que adaptarse pero, si me permiten la añoranza, sigo manchándome los dedos con la tinta que desprende el papel del periódico y disfruto leyendo artículos mientras degusto un café. No quiero ser el abuelo cebolleta que les cuente mis inicios en la radio y mi paso posterior a la prensa escrita, ni mi periplo en CANARIAS7.

Quiero hablar de la profesión. En estos momentos que corren, me encantaría que la esencia no se perdiese. La crítica cada día es menos aceptada y matar al mensajero se convierte en menos común, ya que la política del copia y pega con notas de prensa, escritas al dictado y escondiendo lo que deseen esconder, está a la luz del día. Antes todo era más pausado, más reflexivo, más elaborado. Hoy se ha implantado el corre corre, en el que cualquier alerta se ve en una red social sin contrastar absolutamente nada. En esa vorágine de velocidad, avances tecnológicos y una indefinición de no saber hacia dónde vamos, muchos se han aprovechado de ello.

Muchos conocen mi afición por el deporte, no lo voy a esconder, pero a lo largo de mi trayectoria profesional he tocado muchos 'palos'. Cuando hablo de la esencia es significativo que hoy en día el fin ya no justifica los medios. Antes, las cosas se realizaban con grandes dosis de pasión, de corazón y de fe. Si uno quería saber qué pasaba en un evento, cómo se desarrollaba el mismo y qué incidencias se producían se trasladaba al lugar. Aquello, en algo desconocido, era todo un logro. Y así empezó mi empeño en que los lectores descubriesen, por ejemplo, el maravilloso mundo del trail o del running.

Descubrir un municipio o una isla a través de sus senderos se convertía en una ocasión de oro para poder relanzar la isla y potenciar un turismo deportivo del que hoy muchos hablan con la boca llena, pero que no tienen ni idea de lo que manejan. Los eventos deportivos se han extendido en los últimos años de manera exponencial.

Pero el globo lo están pinchando. Sí. Pinchando. El deporte sigue siendo una quimera. Al político le interesa la foto y muchos organizadores, hoy en día, se aprovechan de la ignorancia que muestran para adornarles todo con papel celofán, edulcorarle cifras, mostrarles páginas pactadas y que no haya ni una sola crítica. El fin es el cobro de la correspondiente subvención, porque ya hoy nadie hace algo si no es subvencionado, por lo que ya da igual si participan tres o cuatro, si se instala una meta sobre la arena o sobre un paseo, o si se van añadiendo modalidades y modalidades para intentar tapar el agujero de participantes.

Este ejemplo puede llevarnos a la realidad actual del periodismo. La sociedad debe conocer qué pasa, qué problema tiene el vecino en el barrio o qué problemas les surgen en el día a día. Los periodistas no se deben convertir en simples altavoces de lo que interese escuchar a alguno, alguna o algunos o algunas.

La cascada de noticias al segundo o al minuto debe moderarse, la lectura tiene que ser una virtud y se deben poner en marcha acciones en las aulas, ya que con un periódico se puede fomentar la lectura y mucho trabajo colectivo a través de recortes, collages, etc.

Enviar crónicas vía telefónica, desplazarse kilómetros y kilómetros para buscar cobertura para que el compañero gráfico pueda enviar la imagen u horas y horas muertas a la espera de un protagonista fueron momentos de antaño, mientras hoy todos aluden a no hacer declaraciones, a huir de la prensa y a ceñirse en comunicados y comunicados que no dicen absolutamente nada, algunos de ellos a través de sus redes sociales. Me hago mayor, lo reconozco, y soy bastante clásico, pero reivindico el papel del periodista en esta sociedad autocomplaciente que critica y critica, pero cuando llega la ocasión de hacerlo se esconde o escurre el bulto.

Correr no es de cobardes y en esta carrera que seguimos emprendiendo, con la intención de informar, CANARIAS7 seguirá vigilante a lo que ocurra en todas las islas.