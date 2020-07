Ese tal Rutte que nos quiere bien poco

Para los que pensaban que la pandemia y el confinamiento nos iban a hacer mejores personas y se iniciaba una nueva era mundial de solidaridad y buen rollo, ahí está el primer ministro holandés, Mark Rutte, para desmentirlo. A Rutte no se le cayeron los anillos por mostrar su lado teóricamente menos caritativo cuando se tropezó con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y para que no hubiera dudas sobre su posición, la detalló ante la prensa. Se resume básicamente en que si España de verdad quiere fondos de miles de millones de las arcas comunitarias para compensar los gastos por la batalla contra el coronavirus, tendrá que acometer reformas de calado y ajustes de esos que ningún político quiere afrontar porque tienen un elevado coste social... y todavía mayor en el campo electoral.

Rutte habla por su Gobierno, los holandeses y también una serie de países que no están por la labor de poner los cuartos a cambio de nada. Sean o no frugales -es es el término con que se les identifica-, lo cierto es que han desmontado de que la crisis sanitaria nos hacía a todos mejores, más comprensivos con el prójimo y más desprendidos en materia económica. Pero no pensemos que Rutte nos tiene manía. Ya se sabe que los holandeses tienen heridas históricas en su relación con España, que van mucho más allá de la victoria de los nuestros en el Mundial de fútbol de Sudáfrica. Fuimos sus invasores, sus gobernantes y también en ocasiones sus torturadores pero de eso hace varios siglos. A Sánchez no le dieron en la puerta en las narices porque lo viesen como la reencarnación del duque de Alba, aquel con el que amedrentaban a los niños holandeses en su día para que se fueran a la cama. Lo que nos encontramos ahora es la constatación de que hay una Europa asimétrica, con unos países que no entienden muy bien esto de que nuestro modelo económico se sustente en una serie de costes bajos y que, cuando toca resolver un problema, primero toquemos en la puerta de Europa y no lo hagamos primero en la propia.

Toda nuestra arquitectura productiva se sustenta en el binomio producir barato y contribuir poco. Y es verdad que nos ha ido bastante bien así como economía de servicios pero toda burbuja pincha en un momento determinado. La nuestra lo ha hecho por culpa del dichoso coronavirus y los holandeses, como los gobernantes y ciudadanos de otros países, no entienden que les toque a ellos soplar para que la burbuja vuelva a inflarse.