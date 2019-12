ERC o terceras elecciones

Por qué no habrá un acuerdo expreso o tácito entre el PSOE y el PP en aras de evitar unas terceras elecciones generales, fracase o no la negociación entre los socialistas y los independentistas catalanes? Hay una respuesta circunstancial, la de la política más inmediata, y otra estructural de naturaleza jurídico-política. Vayamos una a una.

El PP no se abstendrá porque a tenor de las encuestas unos terceros comicios a finales de abril o principios de mayo aventuran un aumento en votos y escaños de los populares (y de Vox) y un retroceso del PSOE en el que ya incurrió el 10N con respecto al 28A. La tendencia demoscópica y la plasmación electoral es la que es: ya Pedro Sánchez no seguirá subiendo sino que su itinerario político ya traspasó el punto de inflexión que anuncia el principio del fin. Y no se otea causa que provoque un cambio de tendencia sino si acaso su aceleración de ir perdiendo cada vez mas crédito público. Así, más temprano que tarde, el PSOE tendrá que afrontar el trance sucesorio. Por eso las prisas de Sánchez justo en plena Navidad traslucen su inestabilidad y que la potencial investidura es más frágil en apoyos de lo que Ferraz vende. El factor tiempo juega en contra del PSOE.

Además, Pablo Casado tiene la experiencia que el mismo PSOE padeció cuando la abstención a favor de Mariano Rajoy que provocó un cisma interno. Hoy por hoy, Susana Díaz está amortizada políticamente y Sánchez al menos alcanzó La Moncloa. Sacrificarse por el sentido de Estado no le valió de nada al, según Sánchez, viejo PSOE. Con este precedente no hay duda: Casado preferirá terceros comicios en primavera. La política es ingrata. No está de más en el cuartel general de Génova que lean a Nicolás Maquiavelo durante estas fiestas navideñas.

Solo Casado desbloqueará la situación si Sánchez dimite. La excusa la tiene en bandeja en función de su propio ideario: tras un fracaso del PSOE con ERC, el PP no puede operar como si no hubiese ocurrido nada. Aun así, el PP optaría antes por la repetición electoral en la que maneja mejores expectativas parlamentarias.

Hasta aquí el tablero circunstancial. En cuanto a la realidad estructural hay una clave primordial que asumir: una gran coalición a la alemana (activa o pasiva) sería la certificación de la crisis del sistema del 78. La Transición no operó para esto sino precisamente diseñó un neoturnismo en el que dos grandes partidos de centroizquierda (PSOE) y centroderecha (UCD y AP/PP) se alternasen pacíficamente en el poder sin mediar el rey ni la corrupción electoral. Todo más refinado que en la Primera Restauración, aunque el régimen electoral es el que es y la composición mayoritaria del Senado una aberración. Un acuerdo entre el PSOE y el PP trasladaría la alternativa justamente a los extremos: Podemos y Vox. Y encima mermaría electoralmente al PSOE a medio plazo. Basta con detenerse en el desgaste que sufre el SPD en Alemania fruto de entenderse con Angela Merkel. En fin, por todo lo mencionado, o Sánchez es investido gracias a la abstención de ERC (y probablemente de EH Bildu) o vamos directos a una nueva cita con las urnas.