Equilibrios, ironía fallida y una sorpresa

Equilibrios. Los que hizo Ángel Víctor Torres en el Parlamento. No lo tenía fácil el presidente de Canarias y todo por culpa de Pedro Sánchez, que un buen día decide mandar armas a Ucrania y se lo cuenta a la vicepresidenta Yolanda Díaz para que ella se haga corresponsable de la medida, y sin embargo, cuando decide dar un giro histórico a la posición de España sobre el conflicto del Sáhara, no se lo explica con antelación ni a Díaz, ni al resto de Podemos, ni a los partidos que lo hicieron presidente y lo mantienen, y tampoco a Canarias, la autonomía más próxima a lo que fue excolonia española. Con esos antecedentes, Torres ayer tenía que salir del trance como fuera. Lo hizo con unos párrafos sobre el asunto saharaui que buscaban el equilibrio casi imposible sobre el alambre: por un lado, apoyo al volantazo de Sánchez y, por el otro, una mención al Frente Polisario como «legítimo representante del pueblo saharaui». Resumiendo: Torres fue quizás demasiado optimista por la mañana y por la tarde mejoró algo cuando subió el tono. Ser bueno no está reñido con ser firme y debería tenerlo presente.

Ironía fallida. La de José Miguel Barragán en nombre de Coalición Canaria. De los intervinientes ayer, el dirigente de CC es el que tiene más oficio y por eso mismo debería saber que la ironía con arma parlamentaria es muy arriesgada: puede salir bien la estrategia o puede quedar rematadamente mal. El intento ayer de hacer chascarrillos para edulcorar la crítica dio el resultado de un café con sal. Barragán consiguió así que Torres mejorase y si ese es el resultado, pues no cabe otra que concluir que no tuvo su mejor día el dirigente de CC. Otra cosa: si Coalición pensaba que Vidina Espino iba a subir el listón como subalterna, pues que Dios guarde al ojeador que recomendó el fichaje de quien juega a ser la reencarnación de Evita Perón... Fue a vapulear a Torres con su 'populismo chic' y salió escaldada. Es lo que tiene ser tránsfuga y creer que nadie se ha dado cuenta.

Y la sorpresa. La que vino de la mano de Manuel Domínguez. El presidente del PP demostró dos cosas: se preparó a conciencia su intervención, sabiendo que se iba a analizar lo que decía y cómo lo contaba, y demostró que hay un cambio de rumbo y de formas en la dirección del partido. Digamos que en lo ideológico se apreció el empeño por recuperar el centro y separarse de Coalición Canaria, ofreciendo diálogo a Torres para sacar esta tierra adelante, y digamos que en lo formal ha puesto fin a la teatralización estéril. O sea, que hay presidente en el PP, con discurso propio y con capacidad incluso de sorprender a Torres con los puentes tendidos.

PD. También intervino Ricardo Fernández de la Puente, otra variante del centro político tan necesario. Sería una pena que por la errática gestión nacional de Ciudadanos la política canaria lo dejase escapar.