Entre Rajoy y Aznar

Siempre me he preguntado si en aquel congreso socialista celebrado en Sevilla hubiese ganado Carme Chacón en vez de Alfredo Pérez Rubalcaba no hubiera aparecido Podemos y la izquierda nunca habría conocido la división actual que le afecta. Digo esto a cuenta de la cita que tiene ahora el PP para elegir al nuevo líder. Un combate donde se mezcla las ideas (lo menos) con el perfil del aspirante (lo más). Pero pase lo que pase el futuro no será igual bien gane Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado. Por supuesto, habrá efectos para el mismo PP en términos electorales pero luego incidirá en el resto del sistema de partidos. Al que más le atañe el próximo congreso de los populares es, de largo, a Ciudadanos.

Dentro de unos parámetros los virajes ideológicos se producen. Pensemos en Podemos que empezó abanderando al ruptura total con lo que llaman <<régimen del 78>> y en los comicios generales de 2016 Pablo Iglesias se reivindicó como socialdemócrata. Así que margen de maniobra tendrá tanto Sáenz de Santamaría como Casado en esa materia. Otra cosa es que el recambio del que obtenga la victoria es harina de otro costal y, por lo general, tiene derecho a administrar su tiempo aunque lo haga mal y toque entonces esperar.