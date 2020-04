Entre niños anda el juego

«Donde dije digo, digo Diego. Nuevo eslogan del Gobierno de España. Lo de ayer fue un canto al disparate»

Y éstas llegaron ayer, en doble dosis. Los pequeños llevan mes y medio encerrados y la primera solución facilitada era la de acompañar al padre o a la madre al supermercado o a la farmacia, pero no a dar un paseo al aire libre alrededor de su domicilio. Un despropósito. Era mejor no anunciar nada para no crear falsas esperanzas que tomar esta decisión rocambolesca. Los supermercados se convirtieron ayer a mediodía en el jardín de infancia, en el que sus pasillos se llenarían de niños jugueteando alrededor de la fruta, los yogures o el pan; mientras otros esperarán en la cola de la farmacia mientras tropiezan con los mayores. ¿Los niños son transmisores del virus o no? Nadie dice nada. Pero lo que sí anuncian es que yo puedo pasar con los pequeños de un encierro controlado -el de casa- a otro lleno de incógnitas y temor. La imaginación corrió como la pólvora ante un anuncio carente de toda lógica. Los carros del supermercado se transformarían en cochitos de choques para entretener a los más pequeños, mientras que los bolsos irían de un lado a otro como muñecos alocados, mientras se aprovecharían los pasillos para jugar al escondite. Solo faltaba que las grandes superficies instalasen columpios a su entrada para aguantar la espera.

Pero el aluvión de críticas fue masivo y el cisma político de aúpa. Llevamos meses confinados, protegiendo a nuestros mayores y alejándolos de los niños, y la medida que anuncian era la de meterlos a todos en la boca del lobo. De la desescalada o el desconfinamiento pasamos al descontrol y a la desconfianza más absoluta. De una supuesta medida de alivio se pasó a un anuncio irresponsable que tuvo condicionantes en cuestión de horas, ya que por la noche, el ministro de Sanidad «Illa, illa, illa» tuvo que comparecer para anunciar que los niños sí podrán pasear a partir de este domingo pero que ya decidirán cómo. Donde dije digo, digo Diego. ¿Quién los asesora? ¿Qué imagen están dando? Toman medidas alocadas, los crujen, se desdicen y reculan. Entre niños anda el juego y quien se acuesta con niños...