Entre Madrid y La Habana

Hay que ir a Cuba. No ir no sirve de nada. Y de ahí que sea oportuno el viaje de Pedro Sánchez a la isla caribeña el próximo 22 y 23 de noviembre. Es recurrente el debate sobre qué hacer con la dictaduras, si procede explorar el posibilismo desde las democracias o bien cerrarse en banda. Pero esto segundo no da ni un mínimo de réditos. Prueba de ello fue la propia dictadura franquista que, sorteada la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas a efectos prácticos no revirtieron nada para ahondar en la pena de los republicanos en el exilio. Es más, con los años Francisco Franco fue un amigo de los americanos.

Desde el viaje oficial de Felipe González en 1986, ningún otro presidente del Gobierno ha repetido experiencia con La Habana de forma bilateral. Por las vinculaciones históricas todos tendrían que haber ido. De hecho, si los antecesores a Sánchez no hicieron lo de González, tenemos la muestra que no ha valido para nada el no acudir. Fidel Casto murió y lo sucedió su hermano, y ahora el régimen persiste.