Entre el amor y el olvido

La presentación de un libro siempre es un motivo de esperanza, una semilla que se siembra en medio de la nada, una manera de entender el mundo. Si hablamos de una novela podemos decir que también es un espejo en el que mirarnos y en el que aprender lo que a veces no somos capaces de vislumbrar, si no median emociones y palabras.

El pasado jueves se presentó la primera novela de Juan Pablo Sánchez Vicedo. Conocí a Juan Pablo cuando acudió a uno de los talleres de escritura que imparto en la Casa Museo Pérez Galdós. En esos talleres siempre repito que el único camino que conozco para escribir es la lectura, no hay más, no conozco ningún otro. Escribir sin leer es como querer volar sin alas.

Juan Pablo venía leído, era un gran lector de los clásicos en español que hay que leer para luego escribir –Cervantes, Quevedo, Clarín o Benito Pérez Galdós–. Ya venía con buena parte del camino andado y en ese taller quizá se acercó al oficio de escribir y descubrió la reacción de los asistentes cada vez que leía sus trabajos. Siempre les digo a quienes asisten a mi taller que lo que no escriban ellos no lo escribirá absolutamente nadie, ni Paul Auster, ni Muñoz Molina, porque ni el escritor neoyorquino ni el jienense cuentan con las vivencias, las lecturas y las experiencias vitales de ninguno de nosotros. Todo lo demás es oficio, las 10.000 horas de las que hablaba Steve Jobs, lo que luego hace que todo parezca sencillo y que podamos contar lo que no podíamos escribir cuando carecíamos de lecturas, de vivencias y de disciplina.