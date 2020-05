Con la gestión del Gobierno en medio de esta crisis sanitaria y económica uno tiene la sensación de estar subido en una montaña rusa. Por momentos estamos en subida y todo marcha bien como, de repente, bajamos a toda velocidad, sin frenos y con la sensación de que vamos a descarrilar.

El plan de desescalada presentado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene mucho de esto último, de descarrilamiento. Aparte de su complejidad, que por momentos lo hace ininteligible, parece que está hecho para acabar con parte del tejido productivo de este país. En lugar de diseñarlo para facilitar el regreso de empresas, pymes y autónomos a la actividad y que los trabajadores puedan volver a incorporarse a sus puestos de trabajo parece que está hecho para que muchos de ellos no vuelvan a abrir más.

¿Puede pervivir acaso un negocio, llámese cafetería, peluquería o tienda de ropa con un aforo limitado que puede suponer una caída de ingresos del 60-70% y que mantenga la misma carga de gastos que cuando operaba al 100% (en alquiler, personal, impuestos, autónomos...? Obviamente, no. Y no vale decir que esta situación es transitoria y que pronto volverá la «nueva normalidad» con mayor rentabilidad porque venimos de casi dos meses cerrados al completo y soportando cargas a las que estos negocios tendrán que hacer frente a medio plazo. A ellos no se les ha perdonado ni un solo pago, todo han sido aplazamientos y tampoco en todos los casos. Ayer mismo, miles de autónomos tuvieron que volver a pagar -por segunda vez en esta crisis y sin tener actividad- la cuota de autónomos al no tener aún reconocida la prestación por cese de actividad.

El Gobierno de Pedro Sánchez no parece darse cuenta de que la pelota está en su tejado y que salir de esta difícil situación depende de él. Los empresarios, gente emprendedora y luchadora por definición, tiene muchas ganas de salir de ésta y no le faltan iniciativas y propuestas de solución para emprender cuanto antes la desescalada pero el éxito de todas ellas depende del apoyo púbico. Si este no se da, en forma de incentivos, inyecciones de liquidez, prórroga de los ERTE, aplazamiento de pagos, suspensiones de impuestos..., la maquinaría no podrá ponerse de nuevo en marcha. Será el fin de muchas empresas y de muchos más empleos.