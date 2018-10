En las redes sociales no todo vale

«Es inadmisible que un fan pueda convertirse en un agente temporal disponible para espiar a un famoso»

Y es que una gran parte de la ciudadanía piensa que en el mundo digital vale todo y se pueden cruzar líneas rojas que nadie –o al menos los que tienen dos dedos de frente– traspasarían en la vida real. El de Aurah y Jesé es un caso curioso desde el punto de vista de la presunta coacción a la que somete la extronista al futbolista, pero con la salvedad de que ella misma parece no haber actuado de propia mano, ya que cuenta con un ejército de fans que presuntamente han acosado al jugador dentro de una especie de mandato tácito de que, «quien lo vea, que me cuente y mande una foto». Y todo ello bajo la crispación que genera una ruptura sentimental convulsa con un menor de edad como actor protagonista de esta historia. Pues no, situaciones como estas pueden ser investigadas y penadas por la ley y de manera enérgica ya que es inadmisible que un fan pueda convertirse en un agente temporal disponible para espiar al famoso de turno, impidiendo que éste último, sea quien sea, pueda llevar una vida normal. No entro en el fondo de este caso porque solo lo utilizo a modo de ejemplo, pero hay que tener mucho sentido común y responsabilidad a la hora de utilizar las redes sociales. En ellas, no todo vale.