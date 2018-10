En el banquillo

Para algunos Julen Lopetegui se juega hoy su futuro ante el Barcelona. Ante un mal resultado, ya no hay excusas. Es más, siguiendo esta teoría lo suyo era esperar pues de poner a un nuevo técnico esta pasada semana y ahora perder en el clásico del fútbol, era empezar muy mal con el recambio. Mejor quemar si eso a Lopetegui y luego buscar sustituto. Un buen entrenador tiene que tejer confianza entre los jugadores, imprimir ritmo al juego y ganarse la simpatía de la afición. Son muchas cosas para tan delicado puesto. Por algo caen varios por temporada. Todos empiezan con muchas ganas pero no todos logran los objetivos marcados. Incluso, los hay que en un segundo intento en el mismo club fracasan; pensemos en Sergio Kresic en la Unión Deportiva Las Palmas cuyo último paso (ya en el recinto de Siete Palmas) de nada sirvió.

Lo que ocurre con Lopetegui es de mayor gravedad. Pues dejar a la selección nacional tirada (aunque te hayan destituido por la negociación a escondidas) a las puertas del Mundial de Rusia, es harina de otro costal. Eso no pasa todos los días y enseguida el conflicto entre el Real Madrid y el universo del balompié se montó, por no mentar las animadversiones que concitó el presidente Florentino Pérez. Si aquella fue la antesala del nombramiento de Lopetegui no vale echarlo ahora a las primeras de cambio por mucho que el equipo no esté donde debería estar. Si se aguó a la selección española y hubo que llamar de urgencia a Fernando Hierro, el Real Madrid debe apechugar. Aunque los clubs están para ganar dinero como empresas que son. Y más en el fútbol que las cifras son galácticas.