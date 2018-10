Emprender e ignorar

¿Es cierta tal afirmación? Me mojo y digo que no me la creo, sería duro comprobar que tan alto porcentaje, se olvide de aquellos compañeros que se fueron (digo esto, por no decir despedidos que sería más verdad) con un ERE o que se fueron con jubilación anticipada (más despedidos) y a ellos, (ese 84 %), a lo mejor les queda un año, o cinco, o... ¿Lo saben? Y, ¿Han llegado a esa empresa a los treinta años con las nuevas tecnologías, la adaptación digital, el blockchain, etc... en sus maletines o en sus mochilas?

Para mí, es una supuesta encuesta, y digo supuesta porque no informan de población encuestada, perfiles, muestreo, etc. vamos, lo que ya sabemos de las encuestas. La tal, afirma: « Un 84% de trabajadores en nuestro país cree que lo digital tendrá un impacto positivo en sus empresas»

Dicen que los millenials están preparados para emprender, crear empresas, empleo y por tanto, riqueza. ¿Sí? ¡Ojalá! Pero, pregúntenles a los de cuarto de carrera universitaria

Lo que no se dice, o no dicen, es que impacto lleva teniendo en los trabajadores, porque parece que los que hablan son trabajadores en activo, pero yo, me refiero a los que están desempleados. A ese drama, a esa tragedia.

Repito lo que dice la encuesta: "Un 84% de trabajadores en nuestro país cree que lo digital tendrá un impacto positivo en sus empresas" No dudo lo del impacto, además el verbo está mal, no debería decirse «tendrá», sino: ya tiene desde hace años. Sigo sin dudar.

¿Propuesta de solución?

¿Puede una persona como yo, comprometido con el emprendimiento y la innovación, las nuevas tecnologías, etc. opinar así? Sí, rotundamente sí, porque nosotros creemos en la educación, en la formación, en la igualdad de oportunidades, en la sociedad del mérito, etc. para no extenderme. Y creemos que todos, absolutamente todos, desde los cinco años hasta los 100, tenemos derecho a conocer y desarrollar nuestra aptitud y nuestra actitud hacia el emprendimiento, para una primera, segunda, tercera, cuarta oportunidad o quinta, en la vida. Tienen, tanto los empleados, como los desempleados, derecho a disponer de las herramientas que nuestra sociedad dispone para esa oportunidad: la de emprender o reemprender, la que toque.

Y al que no desee o no se encuentre motivado o capacitado para segundas o terceras oportunidades, se le trata de convencer y se le ofrecen los medios para su acceso.

Sé, y me constan los esfuerzos que hacen muchas empresas e instituciones académicas, escuelas, etc. para propiciar y fomentar esta conducta que menciono. Hay estudios y análisis muy buenos sobre la problemática y sus necesidades a soluciones, pero, como no hay suficiente voluntad, no existe la implementación necesaria. Y sí, tampoco hay suficientes becas, ni la suficiente accesibilidad económica.

Pero ¡hombre!, si hasta se puede hacer un “corta y pega” de lo que hacen en otros países. ¡Qué ya está inventado desde hace casi treinta años!

No, a mí me toca remar en la dirección necesaria que he estado aludiendo, pero no soy uno de los capitanes en esta navegación y estoy seguro que todos me entienden. A buen entendedor...

Nuestro país tiene talento de sobra (que nunca debe), para el nuestro y para dos o tres más de nuestro entorno. ¿No vamos a aprender a saberlo conducir? ¿No vamos a poner todo nuestro empeño?

Y sí, también, quiero que vengan los robots y que me hagan la cena con velas, pero que pena, esos robots que enseñaran a emprender, a innovar incluso a crear empleo van a llegar muy tarde para muchos de nosotros. Pero todavía hay humanos por aquí para hacerlo ¿no? Pues venga señores capitanes, monten una buena navegación conjunta y en la misma dirección todos, y por favor, vigilen que nadie se lleve nada de las bodegas que estamos jodidos de tantos racionamientos. ¡Ah! Y si alguien coge algo de la bodega que lo devuelva sin mordisquitos y sin cuartos de botella. Enterito todo.

Juan Trujillo

Elegido líder digital por la revista Transformación Digital.

Presidente de la Asociación Nacional para el Emprendimiento y la Innovación.

Experto nominador de ASHOKA.

Socio fundador de la asociación DIRSE, Asociación Española de Directivos de RSE.

SOUTH SUMMIT INFLUENCER. Innovation is Business.