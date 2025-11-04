Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lo del Sáhara tiene mangrina

Emilio González Déniz

Emilio González Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:55

La política internacional es cada día más asunto de trileros, que cuando la carta parece que está en un lugar concreto, resulta que la levantas ... y no está. La mesa de ese infame juego es nada menos que las Naciones Unidas, que unas veces se calla, otras preparan un plan de paz, otras mandan un enviado especial (norteamericano, por supuesto, o de esa cuerda como Pérez de Cuéllar), y finalmente se pliega a lo que diga Estados Unidos.

