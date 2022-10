Transito por algunas redes sociales lo justo y necesario. Fundamentalmente, por cuestiones laborales y por consultar cuestiones de entretenimiento, espectáculos, artistas y deportes, la mayor parte de las veces. Fue un invento interesante, pero considero que se han convertido en la gran ciénaga contemporánea. Reinan los insultos, las faltas de respeto, los predicadores, los dueños del pensamiento único e inquisidores que, si pudieran, dejarían a la altura de un corderito a Torquemada.

El multimillonario Elon Musk ejecutó el pasado viernes la compra de la red social Twitter. Allá él con su dinero. Entre lo que ha ido soltando a cuentagotas desde que hizo pública la intención de hacerse con ese 'estercolero' es que aspira a que deje de ser precisamente eso. Habla de acabar -no se sabe cómo- con el salvajismo reinante para crear una especie de gran sala de «periodismo ciudadano». Ojalá logre hacer realidad ese milagro. Pero conviene que tenga en cuenta una cosa. El periodismo lo hacen los profesionales. Informar no es opinar de cualquier cosa ni intentar retratar lo que sucede en la actualidad sin atenerse a los criterios periodísticos más básicos y, sobre todo, sin dar la cara. El anonimato, escudo con el que muchos se protegen en las redes sociales, no tiene cabida a la hora de informar con seriedad.

Si Elon Musa es capaz de cumplir con este objetivo, será uno de los mayores logros de la humanidad en lo que va de siglo XXI. A la altura de las vacunas contra la covid-19. Porque el mundo que se está diseñando desde hace años gracias a las redes sociales es el virus más peligroso del que se tiene noticia hasta el momento.