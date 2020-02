El tiro en el pie del espectro conservador

La capacidad de algunas formaciones políticas para pegarse un tiro en el pie es realmente admirable. En el espectro conservador, incluso en el centrista y liberal, llega a resultar hasta sorprendente. Con el consiguiente aplauso, por supuesto, del bando contrario, que se frota las manos ante los errores ajenos.

En los últimos días, el Partido Popular y Ciudadanos parecen embarcados en una competición para ver quién lo hace peor. Y conviene dejar constancia de cuánto se esfuerzan uno y otro por superar al de al lado. Más meritorio resulta si tenemos en cuenta que teóricamente están embarcados en una operación de alianza o fusión de cara, a corto plazo, a las elecciones vascas, gallegas y catalanas y, a medio y largo plazo, a las generales.

Teniendo en cuenta que el Gobierno de coalición formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, con el nacionalismo catalán como apoyo clave, está empezando a mostrar sus primeras diferencias internas, lo que tenían que hacer PP y Cs era simplemente estarse quietos y esperar a que aflorasen esas contradicciones de los gobernantes. En Euskadi el voto conservador no es decisivo; en Galicia se trata de dejar a Núñez Feijóo que juegue su partida -como él se ha encargado de dejar muy clarito a su propio partido- y en Cataluña ya se verá, pues ni siquiera hay fecha para las elecciones. Lo que correspondía, por tanto, era no meter la pata. En lugar de jugar a no equivocarse, PP y Cs compiten por el récord mundial en desaciertos: los populares, desalojando a Alfonso Alonso de la candidatura por las bravas para los comicios vascos, y los naranjas con una discusión en público entre los aspirantes a suceder a Albert Rivera. Por si fuera poco, llega Carlos Iturgaiz y a las primeras de cambio se despacha con unas declaraciones que suponen un abrazo formal a Vox, una posición que a ver cómo encaja con esa supuesta estrategia de la dirección nacional del PP de diferenciarse de los de Abascal.

Y hablando de Alonso e Iturgaiz, lo sucedido con el primero recuerda bastante a lo que pasó con Asier Antona. A saber: tuvo criterio propio y lo pagó caro. Tuvo claro que el partido debía tener una hoja de ruta adaptada a las circunstancias del terreno en que jugaba y no a las de Génova y fue invitado a hacerse a un lado. Antona fue leal a las siglas y aceptó la orden de apartarse; a Alonso lo sacaron del terreno de juego con un codazo en toda regla.

A ver qué dicen los electores vascos y a ver quién da la cara esa noche.