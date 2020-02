El tablero de Román Rodríguez

Nueva Canarias tiene mejores cartas que CC de cara a cualquier confluencia, reunificación o lo que se tercie. Dicho de otra manera, Nueva Canaria está en una posición en la que, pase lo que pase, ganará. Es decir, ganará más o menos, pero ganará. Sin embargo, no es el caso de CC donde ocurra lo que ocurra en la cita congresual de mayo, especialmente si no reacciona, perderá como organización. Perderá sí o sí y la única incógnita a despejar es cuándo imperará el principio de realidad que certifique negro sobre blanco la deriva irreversible en la que está inmersa CC por los errores cometidos por último que le han llevado a ser despojada de prácticamente todo el poder institucional. Y, sin duda, cuanto más tarde en actuar, mayor será su deterioro. Pero CC ha traspasado ya, a todas luces, lo que en términos de la aviación se conoce como punto de no retorno. CC está en un contexto límite de renovarse o morir. Y si no hace nada, si no asume el diagnóstico que le concierne, solo podrá subsistir a modo de espejismo durante la actual legislatura hasta que en 2023 los hechos consumados demuestren, otra vez, la andadura equivocada que si acaso sirva para que un círculo reducido pueda atrincherarse a nivel interno y, al fin, ejecutar una insoslayable inmolación por fases, sin ni siquiera el honor de un samurái con el que perpetra el harakiri. Pero CC ni volverá a ser lo que fue por sí misma ni dispone de resortes para relanzarse.