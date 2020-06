El remolque, asunto peliagudo

El pasado siempre vuelve, dicen, y algo debe de haber de cierto en esa afirmación. No hace falta más que echar un vistazo al puerto de Las Palmas y ver lo que está ocurriendo actualmente a cuenta del famoso pliego del remolque, que ha dividido y partido en dos la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas y polarizado a la comunidad portuaria, para entenderlo.

Hoy todos los operadores del puerto de Las Palmas tienen miedo a abrir la boca a la hora de pronunciarse sobre el remolque y si defienden las tesis de Fairplay o de Boluda -los dos actores que protagonizan el desencuentro- porque en La Luz no caben hoy medias tintas, no hay grises ni matices. Todo se reduce a estás conmigo o contra mi.

Las posturas están tan enconadas que hay verdadero temor en algunos operadores a pronunciarse porque saben que, de una manera u otra, por parte de unos y de otros, lo que diga le traerá consecuencias. Como muestra de esto no hay más que ver lo que sucedió el lunes en la asamblea de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques (Asocelpa) y en la que se llevó la propuesta para recurrir en el contencioso el pliego del remolque: once asociados que representan casi a un tercio de la organización optaron por no asistir. Quitarse de en medio es siempre la mejor opción para evitarse problemas y vivir tranquilo. Y de eso saben mucho los consignatarios que han sufrido a cuenta de los desencuentros en su larga historia (el último con la Confederación Canaria de Empresarios).

Yo creo que a estas alturas de la película nadie duda en defender la libre competencia y el fin de los monopolios: con la entrada de Fairplay los precios del remolque en La Luz se estima que han bajado en torno a un 20%. Eso es bueno y debe continuar, sin duda.

Sin embargo, la libre competencia debe ser bien entendida y eso es, en mi opinión, lo que tratan de conseguir los nuevos pliegos, que buscan que el que operador que gana dinero en La Luz (puerto rentable) con el remolque asuma también las pérdidas que puede generar la actividad en Lanzarote y Fuerteventura. A partir de estas dos premisas -la conveniencia de la libre competencia y la igualdad de condiciones- quizás sería conveniente revisar el margen y exigencias de los nuevos pliegos. Fairplay lleva dos años como quijote en el puerto y en cualquier momento puede cansarse de luchar contra tanto gigante.