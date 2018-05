El régimen lo contamina todo

La sensibilidad que hay en un archipiélago como el nuestro respecto a la calidad, frecuencia y precios del transporte aéreo y el marítimo hace que el debate sea inagotable. Años después, hay razones de sobra para no bajar la guardia. Muchos siguen siendo los interrogantes. Apunto uno de ellos. ¿Es posible controlar desde el ámbito de los poderes públicos el abuso que se está dando con los precios de los trayectos Canarias-Península?

Sin duda, la combinación de las tres medidas a las que me he referido produjeron un antes y un después en el transporte aéreo entre islas. Por una parte, la declaración de obligación de servicio público del transporte aéreo entre islas garantizaba el control del sistema por parte de los poderes públicos, evitándose el riesgo de caer en un monopolio privado. El incremento de la subvención a los residentes hizo que creciera la demanda y el número de pasajeros y, por último, la bonificación a las tasas ayudó a mejorar la competitividad del operador. Las tasas bonificadas fueron la de pasajero y aterrizaje. En todos los aeropuertos del Archipiélago la bonificación alcanzó el 70 por 100 (creo recordar que significó un ahorro de unos 400 millones de las antiguas pesetas en el ejercicio económico de 1998). Además, la medida se hacía extensible con una bonificación del 15 por ciento para el tráfico con la Península.

Aunque con carácter general la liberalización y priv ati zación de los transportes en la UE traería consigo una mejora de los servicios y un abaratamiento de los precios, las autoridades europeas contemplaron en el Reglamento (CEE) 2408/92 del Consejo de 23 de julio mecanismos para garantizar que, allí donde no funcionara la competencia, los transportes tuvieran un control público.

El régimen, en su empeño de acumular y perpetuarse en el poder, corroe, consciente y lentamente, las bases morales y democráticas del sistema. La Coalición Canaria que gobierna ha perdido la perspectiva, los criterios éticos del buen gobierno. Ha dejado de respetar los procedimientos democráticos y se ha adentrado en el laberinto de la corrupción en todas sus acepciones. La corrupción que maneja el dinero público a su antojo, de forma clientelar, en algunos casos para favorecer intereses inconfesables de muchos y de pocos, de dentro del Gobierno y del partido. La corrupción moral, la que elimina de la conciencia el sentido del deber, de la ética y el buen gobierno. Cada día son más los políticos de CC que han perdido todos los escrúpulos con la convicción de que en política, como en la guerra, todo está permitido. Las operaciones de descrédito, incluso en lo personal, son el pan nuestro de cada día en los pasillos de la presidencia del Gobierno, como lo son el trae y lleva de rumores, de falsedades colocadas en los círculos adecuados y las operaciones en contra de los que no les ríen las gracias. Los que confiamos en la verdad sabemos que algún día alguien pagará muy duro las mentiras que se fabrican en ese Gobierno, en el corazón mismo de la presidencia. Los que creemos en la democracia veremos salir, uno a uno de los despachos, a los que todos los días dedican su sueldo del dinero público a retorcer la realidad para colocarla en línea con sus intereses, políticos y económicos, y a crear historias con las que intentar engañar a la mayoría.

El régimen también ha logrado aislar a los disidentes dentro de Coalición Canaria, donde muchos militantes y primeras figuras en otros tiempos, permanecen aislados, marginados y castigados. Los que viven dentro del régimen se han convertido en una pandilla de funcionarios eventuales que pasan sus horas al servicio del partido, maniobrando, maquinando y conspirando para perpetuar el clavijismo. La CC de ATI ha exportado su modelo político, su estructura y su falta de escrúpulos al resto de las islas, una tendencia especialmente acogida en Gran Canaria, no para equilibrar el poder regional, sino para situarse mejor dentro del régimen y a su servicio.

Quienes hoy pululan en torno al régimen no constituyen ya una clase política con fuste y prestigio, sino muertos de hambre en busca de perpetuar el sistema para mantener sus empleos. Coalición Canaria es propiedad de los que no tienen independencia económica por no tener trabajo y son de fácil manejo. Esa caduca formación política es de los enfermos de ambición, capaces de hacer todo lo que se les pida a cambio de conseguir un cargo o puesto. De los que tienen influencia en familias largas, en afiliados, organizaciones, instituciones, asociaciones..., que llegado el momento los apoyarán con sus votos, a cambio de tejer redes clientelares mediante contratos, subvenciones y favores. De estos tres perfiles surgen los cortesanos, los palmeros, los estómagos agradecidos, los fanáticos, los sujeta farolas, los boca chanclas, los mediocres... que ocupan casi todo un Gobierno.

Desde el Gobierno ya es un hecho el aislamiento político y social de personas, empresas y organizaciones de todo tipo, incluidas las civiles. No estar de acuerdo con los postulados de Fernando Clavijo y hacer públicas las discrepancias, pone en marcha mecanismos de control para el castigo de los disidentes, excluyéndolos de las subvenciones, retorciendo los acuerdos para hacerlos inviables, o, simplemente, sentando a quien tiene poder en la región en determinados despachos para dar instrucciones de a quien hay que proteger y a quien hay que marginar en la vida social y económica de Canarias.

El régimen, a base de promesas, mentiras y pagos con dinero público ha logrado crear un cinturón de seguridad para que nada escape a su control, ni siquiera quien debe inspirarse en la libertad, como periodistas y medios de comunicación. Lo que Antonio Morales llamó “acorazado mediático” es una realidad que impide a muchos canarios conocer la verdad de lo que ocurre en Canarias, salvo honrosas excepciones en los que la presión gubernamental, las lisonjas, las mentiras o el dinero fácil no han logrado quebrar la libertad, aunque nos hayan sometido al aislamiento y a intentos de sometimiento. Afortunadamente, por salud democrática, aún hay sectores de poder, económico y político, que creen en la libertad y en la democracia, y hay muchos canarios conscientes de lo que está ocurriendo en Canarias después de 30 años de dominio de un partido que tiende al totalitarismo, al uso torticero de la ley y de los procesos democráticos.