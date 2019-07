El PSOE y la ‘zerolada’

Mañana el PSOE tendrá su primera prueba de fuego para constatar la congruencia de su discurso en aras de la regeneración democrática. Si el PSOE apoya, por acción u omisión, votando a favor o absteniéndose, que Fernando Clavijo sea nombrado senador de designación autonómica supondrá su primera derrota ante la opinión pública y un lastre para Ángel Víctor Torres en lo que resta de legislatura que será recordado durante estos próximos años. Hemos acontecido a meses políticos muy duros en Canarias donde asistíamos con sorpresa mayúscula a cómo el que era presidente del Gobierno recibía por decisión judicial la condición de investigado (el imputado de siempre) en el caso Grúas a cuenta de tres delitos relacionados con la corrupción (tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación). Jamás había pasado en la historia del autogobierno canario algo así. Una situación alarmante que adoptó todo su apogeo cuando se conoció el documento de la fiscal anticorrupción María Farnés que relata con todo detalle la presunta podredumbre que caracterizó la gestión lagunera de Clavijo y el anterior alcalde igualmente de CC. Ahora el horizonte judicial de Clavijo se complica con el caso Reparos, otro frente judicial en el que también podría intervenir la Fiscalía Anticorrupción.

Al PSOE no le vale escudarse con que estamos en verano o que propondrá a su propio candidato. Si mañana en el Parlamento se practica un intercambio de cromos donde el caso Grúas, el caso Reparos y, a fin de cuentas, la estratagema torticera de Clavijo de evadirse de ser juzgado como cualquier ciudadano por el juez ordinario predeterminado por la ley, el PSOE habrá roto por completo su discurso público. No puede repetirse en la Cámara otro episodio como el de 2011 a son del lanzamiento al Senado de Miguel Zerolo, finalmente condenado por el caso Las Teresitas. Sería un traspié para el PSOE pues, entre otros factores, el clima social es mucho más exigente hoy en día. Torres y su equipo más cercano que le acompañará en Presidencia, y del que aún está por conocerse qué estrategia tienen pensado desplegar en el tablero político nacional, aquí ya no es un tema de mera gestión, deberían sopesarlo seriamente y no dejarse llevar por el ajetreo de la audiencia con el rey.

CC está jugando al disimulo y al paso de las horas para no concretar formalmente la propuesta de Clavijo. Una manera de pasar desapercibida la gravedad de lo que va suceder en el Parlamento y favorecer que el resto de grupos parlamentarios miren hacia otro lado por aquello del calor del verano. Pero del PSOE dependerá que Clavijo sea o no senador por designación autonómica y, a la postre, represente en la Cámara Alta a todos los canarios. La jornada de mañana promete y se testeará el nivel de calidad política que haya alcanzado o no la Cámara. Qué hará el PSOE con su voto ante la posibilidad de que Clavijo siga el periplo de Zerolo, le condicionará toda la legislatura y a Torres le comprometerá su crédito público. En un ejercicio en pos de la dignidad que han defendido deberían evitarlo a toda costa. De lo contrario, será un error muy caro para el PSOE.