El presupuesto del pacto cuatripartito

«Es clave contar con unas arcas autonómicas saneadas y con capacidad de reacción»

No lo ha tenido fácil el Gobierno canario a la hora de confeccionar los presupuestos. Para empezar, por la escasez de tiempo entre la toma de posesión de altos cargos y la confección del proyecto de ley; luego, porque a las primeras de cambio el Ejecutivo se encontró con el campo de minas que, a modo de herencia presupuestaria, le dejó Coalición Canaria de la mano de Fernando Clavijo, y en tercer lugar porque la interinidad política en Madrid no permite conocer con exactitud cuáles de los compromisos de los ministros de Pedro Sánchez se harán realidad, con qué grado de cumplimiento y con qué calendario.

No menos relevante es el hecho de que el escenario económico nacional e internacional invita a la prudencia, cuando no a la preocupación. La dependencia del turismo, sujeto a vaivenes en el modelo de negocio que Canarias no controla, expone a las islas, más que a otras autonomías, a imprevistos. Y por eso es clave contar con unas arcas autonómicas saneadas y con capacidad de reacción, para que el sector público actúe paliando daños cuando sea preciso y con margen de reserva para activar mecanismos de estímulo a la actividad económica.

En lo que acierta plenamente el Gobierno es en el diagnóstico sobre la prioridad en la atención a las políticas sociales y en paliar la crisis climática. Canarias no puede seguir siendo la autonomía con el peor diagnóstico en exclusión y gestión de la dependencia, como tampoco es de recibo que una región con condiciones ideales en cuanto a energías renovables, vea como el aprovechamiento de las mismas sigue siendo víctima de un exceso de burocracia.

En materia fiscal, los presupuestos incluyen una revisión que supone en gran medida corregir decisiones del último año de Fernando Clavijo, donde el PP se prestó a ser su aliado para sacar las cuentas autonómicas. Aquellos presupuestos, con rebajas tributarias como la del IGIC, no tuvieron efecto positivo alguno sobre la economía. Y ahora, ante ese reajuste fiscal y la cuestionada recuperación de figuras como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, toca ser exigente para garantizar que el previsible aumento de ingresos se traduce realmente en la corrección de las carencias sociales y una gestión pública más eficiente.