El periodismo «verdadero y el periodismo «falso»

Desde el 14 de marzo no piso la redacción de CANARIAS7. Ahora me dedico al teleperiodismo: entrevistas y reportajes por teléfono, WhatsApp o Skype... Nada nuevo para miles profesionales que en estos días tienen que trabajar confinados. La cuestión es saber si ha cambiado el trabajo o ha cambiado la realidad. A este respecto, alguien me dijo esto no es «periodismo», pues los reportajes «se hacen en la calle», en el «sitio». Palpando la realidad. Que esta profesión necesita demostrar que estamos donde suceden las cosas.

Hay, entonces, un periodismo «verdadero» y otro «falso» o, al menos, un periodismo de salón y un periodismo de guerrilla. Pero repasando este mes, no parece que nada fuera particularmente irreal y, mucho menos, que fuera de salón: ni las personas con las que he hablado, ni sus fotos en el escritorio de mi pantalla, ni sus voces en mi grabadora.

Podría tratarse, sin embargo, de un sesgo personal, por lo que vale la pena releer otras cabeceras para detectar ese periodismo real-real en alguna parte. Sin embargo, aprecio poco más o menos lo mismo que antes de esta crisis: estar en el lugar «de los hechos» no significa necesariamente que se narre con veracidad lo que ocurre, ni siquiera que se narre algo que realmente haya ocurrido. Eso de que el periodismo sea siempre un periodismo «de calle» parece no ir más lejos que el mito del amor romántico.

Por suerte no todo el periodismo es crónica, aunque la crónica también es periodismo. Gracias a ellas aprendimos mucho de la vida de los otros, a la cual solo se accede yendo a donde están. ¿Pero es a eso a todo lo que se reduce el «verdadero periodismo»? ¿Basta para cumplir con el oficio con estar «in situ»? Obviamente no, los periodistas «empotrados» en las fuerzas norteamericanas en la guerra de Iraq demuestran que, con frecuencia, nos vemos en un «in situ» en el que otros nos han puesto para que veamos el mundo que quieren que veamos.

A veces, estar en un sitio es muy importante. Pero otras es tan solo interesante. Y lo importante y lo interesante no siempre van de la mano. Hay noticias que no podemos dejar de leer, porque todo en ellas despierta nuestro interés. Y, sin embargo, pasados diez minutos las olvidamos por completo. Ahí está el mundial de chocolatinas o las fotonoticias de gatitos y animales varios.

Frente a tanto interés, es probable que la importancia de la perenne falta de recursos en la sanidad pública que se ha ido desgranando durante años en un breve de la página par haya pasado más desapercibida. Y, sin embargo, hoy nos estamos jugando la vida por esos titulares incapaces de subir el ranquin de visitas que tanto importan en la actualidad.

Repasando este mes de «teleperiodismo», veo que seguimos jugándonos el prestigio entre lo interesante y lo importante. Pero lo que es seguro es que no depende de estar «en la calle», sino de qué concepción tengamos de nuestra profesión, si es un entretenimiento que compite con la televisión y las ocurrencias de las redes sociales o si es un servicio público esencial. Y ahora, cuando hay que saber cómo ponerse una mascarilla o qué hacer para sobrevivir en el supermercado podemos tener la convicción de que el periodismo sigue siendo una profesión con mucho futuro.