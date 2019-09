El periódico de ayer

«En aquellas tardes soporíferas con algún ensayo de política que matase las horas, recibía las llamadas desde Canarias de mis abuelos. No había ‘whatsapp’ ni teléfonos inteligentes. Eran conversaciones que cumplían la misión de acompañar de algún modo desde la distancia».

La edición de El País los domingos cuesta 2,80 euros. Recuerdo que en la etapa universitaria en Madrid comprar El País los domingos era casi sagrado. Las tardes de los domingos en el Colegio Mayor eran aburridas. Esos días no había comedor y nos teníamos que buscar la vida tanto para almorzar como para cenar. Tan solo la cafetería del Chaminade interrumpía con su futbolín y las partidas de cartas aquel letargo de silencio en las habitaciones. Pero seguían siendo tardes aburridas que pasábamos con algún libro, deambulando por el recinto en búsqueda de cháchara y mirando el reloj hasta que llegase la noche y aquel grupo de gallegos, vascos, andaluces y un servidor nos apelotonábamos otra vez para salir de excursión en busca de la cena. Si encima llovía, uno podía imaginarse la melancolía que tenía que vivirse en las trincheras de la Ciudad Universitaria cuando la guerra ya era rutina y se disputaba si acaso en otros frentes. En aquellas tardes soporíferas con algún ensayo de política que matase las horas, recibía las llamadas desde Canarias de mis abuelos. No había whatsapp ni teléfonos inteligentes. Eran conversaciones que cumplían la misión de acompañar de algún modo desde la distancia. En realidad, quien hablaba era mi abuelo pues ya entonces mi abuela se encontraba atenazada por una enfermedad degenerativa que poco a poco le fue apagando. Y sobre la mesa de aquella espartana y digna habitación de estudiante estaba aquel diario que contaba las aventuras de una sociedad que todavía ni siquiera intuía la crisis económica que vendría después.

Yo compraba El País a diario. Ahora hará justo unos meses que he mandado a mudar la costumbre. No digo que pueda retomarla en cualquier momento. Pero por ahora no es el caso. Así que antes lucía la cabecera por la calle que, me imagino, en otoño con la chaqueta de pana puesta tendría que dar un aroma de aquel compromiso social que se estilaba en tiempos de la Transición antes de que la burbuja inmobiliaria y el crédito fácil nos hiciera creer a todos que éramos clase media mientras unos pocos hacían negocios a costa de endeudar al resto.

Espero que por este texto no demanden a CANARIAS7 por competencia desleal. Es una opinión que casará o no con la línea editorial. Porque una cosa es la columna y otra la línea editorial. Han pasado diez años de todo aquello. Y queda eso: la memoria. Y me acuerdo de ambos, él procedente de San Mateo y ella de Telde, casi a diario por no decir siempre. No sé cuántos periódicos se venderá el 10N cuando medio país pensará ir a votar o quedarse en casa. Son tiempos inciertos estos. Y uno no sabe ya si primero está el periodismo o el compromiso político. Porque en esta vida, sea domingo o no, sin ilusión ni entusiasmo ninguna hazaña merece la pena.