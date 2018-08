El otro 68

No todo fue París y las revueltas estudiantiles con sus adoquines que al final no escondían la playa. Hubo muchos Mayos: cincuenta años de la Primavera de Praga. Y si entonces intervino la Unión Soviética y sus aliados del pacto de Varsovia, antes (en 1956) lo hicieron tan solo los rusos en Hungría. El matiz es importante tenerlo en cuenta para valorar la evolución soviética en la segunda mitad del siglo XX: en 1968 a diferencia de 1956 la entrada de los tanques exigía revestir una supuesta mayor pluralidad. Luego, con los años, en la crisis polaca con la fuerza sindical y la Iglesia católica la réplica fue interna y ya Moscú no estaba para grandes despliegues.

Al otro lado del Telón de Acero no había sitio para las ensoñaciones de la sociedad de consumo. Allá la pelea era más bien a cuenta de la falta de libertades y las ganas de distanciarse de Moscú. Justo el periodo de poder de Leonid Brézhnev (1964-1982) fue el de la decadencia. Otro dato interesante: la Unión Soviética flaquea coincidiendo con el mandatario con más tiempo con mando en plaza. Y es que Mijaíl Gorbachov llegó tarde. Vean la película La vida de los otros (2006) si quieren un fiel retrato de la República Democrática Alemana en la década de los años ochenta, poco antes de la caída del Muro de Berlín.