El Orgullo Gay y las campanas de John Donne

Hace más de treinta años, cuando escribía Bolero para una mujer, una novela sobre la marginación social de las mujeres, siempre a la sombra o, peor aun, ocultas por el machismo milenario, pensaba que aquello sería una gota que, unida otras, llenaría un imaginario océano de justicia, y que en el verano de 2019 no haría falta seguir señalando desigualdades porque serían cosa del pasado, con lo que mi novela sería arqueología literaria, sin más interés que el de conocer cómo fuimos. Entonces pensaba lo mismo al escribir artículos sobre la libertad de las opciones sexuales. Tristemente, aquella novela sigue reflejando la actualidad, si es que no se queda corta por cómo van las cosas, después de unos años en los que vivimos el espejismo de que las conquistas igualitarias ya eran irreversibles. También por desgracia, aquí sigo escribiendo artículos para señalar la necesidad de que no bajemos la guardia contra quienes se empeñan en que volvamos a tiempos oscuros en los que siempre hay quien grita que la homosexualidad es una lacra, cuando en realidad quienes tiene problemas aberrantes son quienes tratan de enmendar la plana, no solo a la legalidad que tanto esfuerzo ha costado, sino a la propia naturaleza de las cosas.