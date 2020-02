El laberinto de Pedro Sánchez

El jueves se plasmó la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez que tuvo que recular. Por la mañana olfateó la trampa que le había puesto Quim Torra (es decir, en última instancia, Carles Puigdemont) a cuenta de la reunión del próximo 6 de febrero en Barcelona donde Torra le hablará a Sánchez de la amnistía y el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Esa foto no le conviene a Sánchez mientras que JxCat la capitalizará ante el electorado en los comicios a celebrarse seguramente antes del verano. En La Moncloa se abrió un debate sobre qué hacer con la cita del día 6. Sánchez intentó una vía intermedia: me reúno con Torra pero la mesa de negociación se posterga para finales de año. Enseguida, ERC puso el grito en el cielo: Cataluña no puede esperar más y el diálogo entre los gobiernos urge. Y como ejemplo de la impotencia de Sánchez, tuvo que cambiar su agenda en la misma jornada del jueves para recibir a Gabriel Rufián en La Moncloa. Al final, Sánchez tuvo que desdecirse. Y si la cuestión catalana fue uno de los factores que finiquitó la trayectoria política de Mariano Rajoy, Sánchez corre el mismo riesgo.

La cifra mágica es 68, son los diputados necesarios para tener mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Si el tripartito que pretende Sánchez y Pablo Iglesias (con Presidencia, por supuesto, para ERC) no suma en las elecciones, cuya fecha decidirá Torra, el Gobierno nacional entrará en una fase de bloqueo y podría incluso tener los días contados.

Si observamos los resultados de los últimos comicios catalanes acontecidos el 21 de diciembre de 2017, justo tras la aplicación del artículo 155 por parte del Ejecutivo de Rajoy y que contó con el respaldo del PSOE ya liderado por Sánchez, el tripartito no solo podría darse sino que queda lejos. Recordemos los escaños logrados por cada partido: Ciudadanos 36, JxCat 34, ERC 32, PSC 17, Podemos 8, CUP 4 y PP 4. La suma de ERC, PSC y Podemos queda en 57 y, por lo tanto, distanciado de los 68 de la mayoría absoluta. El crecimiento de ERC, por ende, debe ser considerable no solo para desplazar a JxCat sino para que le baste con lo que pueda cosechar el PSC y la marca catalana de Podemos. O, dicho de otra forma, ¿realmente estas tres siglas pueden al tiempo aumentar en votos y escaños para alcanzar la meta de las 68 actas?

Por otro lado, hay que esperar a ver qué decisión toman las derechas. Se espera la entrada en la Cámara de Vox que, puede ocurrir, sea a costa del desplome de Ciudadanos salvo que estos decidan ir de la mano con el PP. Esta es una de las incógnitas a despejar.