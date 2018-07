El horizonte del PP

El PP debe mirar en su proceso interno más allá de la decisión que adopte este mes. Una cosa es lo que puedan desear supuestamente las bases (Pablo Casado) y otra bien diferente lo que podría conectar mejor con la sociedad (Soraya Sáenz de Santamaría). El que sea líder de los populares tendrá que competir directamente con Albert Rivera, y Casado es lo más parecido al jefe de Ciudadanos. No hay diferencias. Lo que obstaculizaría, manejar los egos en política es importante, acuerdos futuros. Casado arrastra las dudas de su rápida (por no decir meteórica) progresión en los estudios, no hay alumno que por mucho que se aplique alcance su progresión por curso académico. Y Sáenz de Santamaría tiene por su lado la experiencia de haber estado en La Moncloa y es muy inteligente. Sin embargo, el rol de los exministros María Dolores de Cospedal y José Manuel García-Margallo (este último debería pensar para qué se presentó dado el resultado que obtuvo) parece que decantarán la victoria congresual a favor de Casado. No hay nada que una más que compartir enemigo, y los tres no pueden ver a Sáenz de Santamaría. Pero luego vendrá el día a día y es aquí donde el PP debe ofrecer otra cosa que Ciudadanos.