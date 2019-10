El fascismo es el rey del disfraz

«A estas alturas, podemos deducir que el fascismo va más allá de aquel célebre trío»

Por lo tanto, dada la confusión teórica que ni eminencias como Noam Chomsky han conseguido descifrar, apenas hay doctrina común como sucede con otros movimientos políticos. A partir de ahí, los nazis tenían un fuerte componente racial (de raza superior), Mussolini decía ser depositario del viejo Imperio Romano y Franco se parapetó detrás de lo que llamó Nacionalcatolicismo . Es decir, no hay dos iguales, pero básicamente podemos deducir la esencia del fascismo por los hechos a que dieron lugar, y estos son muy claros: un liderazgo personalista y omnímodo que no solo estaba por encima de las leyes sino que las generaba a su capricho, la creación propagandística de enemigos internos y externos que confluyen para dañar al Estado que dicen querer salvar o engrandecer y la negación absoluta de la democracia liberal a la que consideraban una lacra. Y otro más: una crueldad infinita.

A estas alturas, podemos deducir que el fascismo va más allá de aquel célebre trío. Esa forma de totalitarismo impregna cualquier poder que se muestra como la única vía para cruzar el Mar Rojo. Se presenta como factor indispensable para salvar al pueblo del enemigo que siempre es parte de ese pueblo y que hay que erradicar porque son malos patriotas. Sea de un matiz o de otro, se apoye en delirios esotéricos como el nazismo, en nostalgias del pasado imperial como el fascio italiano o en una religión de la que España era “la reserva espiritual de Occidente”, el resultado es la absoluta pérdida de libertad, la perpetuación de las clases, la negación de los Derechos Humanos y como medio para conseguirlo la instauración de una sistema basado en el terror. Una de las vías para llegar al fascismo excluyente y dañino suele ser siempre el nacionalismo, ya aunque se etiquetan de muchos tipos (centrígugos o centrípetos, unionistas o separatistas, de izquierdas o de derechas), como dice el editorial de esta semana de la revista francesa Charlie Hebdo, refiriéndose al momento actual en Catalunya, “los nacionalismos de derechas y los de izquierdas tienen algo en común: el nacionalismo”. Hace casi un siglo que Stefan Zweig advirtió sobre ello y nadie le hizo caso. Las consecuencias ahogaron en sangre el siglo XX.

Otro nacionalismo, el españolista (que no español), ha ido extremando sus discursos en distintos carriles, según cuál de los tres partidos que lo representan hable. El problema es que el más extremo, el recién llegado, le come la tostada a los otros dos porque lo necesitan para formar mayorías, y las consecuencias las estamos viendo ya en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, donde un partido minoritario marca el ritmo del baile porque la supuesta derecha moderada tradicional es capaz de todo por tocar poder. Así que, hay que abrir bien los ojos, porque el fascismo es un veneno letal, y se contagia de muchas maneras. En eso son expertas las aristocracias del poder y del dinero, que se disfrazan de lo que haga falta para seguir controlando la riqueza y generando miseria. Lo que no consigo entender es por qué quienes se dicen progresistas y demócratas (omito el término “izquierda” para no crear confusión) le siguen el juego suicida a las élites y asumen doctrinas delirantes. ¿Es otra vez el conejo en la chistera? Yo solo pregunto.