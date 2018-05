Defendamos, pero no cuestionemos el Estado de derecho. Si no queda claro, como parece que no queda, en el Código Penal qué es abuso sexual y qué es violación, luchemos para acabar con esa confusión y para que nunca más nadie se pueda amparar en esa ambigüedad para dictar una sentencia que me sigue pareciendo injusta.

Si un tribunal interpreta de manera machista una ley, movámonos para que haya recursos y lleguemos donde tengamos que llegar hasta que otro tribunal superior interprete lo que describe la propia sentencia, que “las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la denunciante, que se vio sometida, que las relaciones se tuvieron en un contexto subjetivo y objetivo de superioridad, configurado voluntariamente por los procesados, del que se prevalieron”. Ese es el camino, la defensa de la justicia.

Un amigo me decía esta mañana que había que terminar con el sistema, que había que echar todo abajo para empezar de nuevo. Eso es lo que están buscando algunos aprovechando la sentencia de La Manada. Confiemos en los mecanismos de la propia democracia. No solo es esta sentencia, hay muchas más sentencias injustas y muchas leyes que no defienden como debieran la igualdad y la libertad. Luchemos para que esa chica “violada” por unos salvajes no se vea desamparada por ese Estado de derecho que debe defenderla, pero no rompamos las normas de convivencia que tantos siglos nos ha costado conseguir. No dejemos que nadie se aproveche de nuestra desazón y de nuestra impotencia. Luchemos para que se cumplan los principios democráticos, para que la libertad, la igualdad, el pluralismo político y, sobre todo, la justicia, no sean nunca papel mojado.