El derecho a morir cuando quiera

El asunto no debería tener debate. Un paciente con pronóstico fatal, es decir, con una patología grave, progresiva e irreversible y con riesgo evidente e inminente de muerte tiene todo el derecho a pedir un final digno a su médico. De manera justificada y consciente. Eso significa que nadie tiene el derecho a seguirlo sometiendo a prácticas de ninguna índole para prolongarle la vida de forma artificial. Y, por contra, existe la obligación de acatar su deseo de dejarlo morir tranquilo o de acelerarle la muerte en el momento que él quiera. El debate solo debería plantearse en otros casos en los que los enfermos no tienen capacidad de decidir o su situación no es irreversible.

Porque el derecho a morir debería ser considerado un derecho natural. Como el derecho a la vida. Sin embargo, la humanidad ha tenido que librar una dura batalla durante las últimas décadas para poder ejercer la decisión de vivir o morir cuando nos da la gana debido a sesgos morales y condicionantes religiosos.