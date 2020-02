El deporte y la mala educación

«La violencia se ha normalizado como una forma de arreglar los problemas»

Vivimos en una sociedad frustrada, en donde se envidia lo que no se tiene y no se valora lo propio. Una sociedad materialista, carente de valores, en la que los padres prefieren que sus hijos les solucionen la vida dando patadas a un balón en lugar de asegurarse que terminen sus estudios. Y la decepción cuando no lo consiguen termina generando una actitud negativa, tanto en padres como en los hijos, y entonces aparece la violencia como desahogo. Buscar un chivo expiatorio para proyectar nuestros errores y sentimientos frustrados.

Educar es la solución. Las instituciones deben adoptar políticas inclusivas en lo social abarcando deporte, salud, trabajo y sentido de futuro. Mientras que los clubes deben ser inflexibles ante incidentes como el ocurrido en la grada durante el duelo entre el San Pedro Mártir y el Calero ante la atenta mirada de los pequeños. Denunciando e impidiendo así que los malos ejemplos sean imitados por los niños.

La mala educación es una lacra que debe interesar, y responsabilizar, a todos los que están relacionados con el deporte y la formación: los actores sociales, entrenadores, maestros, padres, pedagogos, psicólogos y psiquiatras; las colectividades locales y otras organizaciones públicas o privadas de la sociedad. A nadie se le da un manual para ser padres; pero hay unos mínimos de educación y respeto que todos deberíamos llevar de serie.