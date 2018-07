El cuarto poder en Estados Unidos

El cuarto poder es una serie documental que estos días se puede disfrutar en las plataformas digitales de España, de cuatro episodios, con un acceso sin precedentes a The New York Times y a la cobertura que realiza sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre su Administración en su primer año de mandato. El mismo New York Times que se estudia ya como modelo de reinvención en la época de crisis unida a la revolución digital de los medios que vivimos casi permanentemente desde hace unos años para acá.

El cuarto poder es un revelador testimonio sobre los desafíos y el papel de la prensa en nuestros días y sobre los triunfos y los errores en la cobertura periodística del Presidente que ha declarado la guerra a la prensa libre.