El consumo proletario

El empleo es el último reducto del ciudadano. Es la muralla que, una vez traspasada, deja al individuo desnudo ante sí mismo (baja autoestima) y ante el resto (como diría Sartre: «El infierno son los otros»). No hay nada que haya carcomido más la moral de la conciencia de clase que la sociedad del consumo.

Tiene sus contradicciones celebrar este Primero de Mayo marcado justo por el cincuenta aniversario de Mayo del 68 y la precaria realidad del mercado laboral europeo donde ostentar un puesto de trabajo no implica necesariamente un umbral de desahogo económico. Lo primero es una constatación histórica: nunca hubo una revolución política y, si la hubo, pronto fracasó. El sesentayochismo dejó una herencia más bien sociológica. Lo segundo es producto de la Gran Recesión de 2008, del desplome del mundo de ayer y de la ausencia de expectativas intergeneracionales que garantizaba el sueño de la clase media.

«Nunca en las cafeterías emergerá la crítica laboral que sí puede alcanzar un puñado de obreros de mono azul apiñados en una factoría».

En Full Monty (1997), una comedia que retrata el legado del thatcherismo, uno de los protagonistas ha perdido su empleo pero aún sigue fingiendo todas las mañanas que marcha a la oficina cuando en realidad va a pasar las horas muertas al parque por la sencilla razón de que no tiene la valentía de contarle a su mujer que se encuentra en el desempleo. Por supuesto, late en él la decepción que genera el fracaso personal. Pero al tiempo subyace la incapacidad de afrontar que no puede mantener el nivel de consumo (y las apariencias) que dicta el mercado para su clase social. Por lo que padece no solo la inclemencia del paro sino la mala conciencia ante el potencial veredicto social de la esposa, la familia, los amigos y el qué dirán en el vecindario. Su caída socioeconómica, al alimón de la crisis vital de la mediana edad, sería tan solo un paso más en el darwinismo social donde el Estado se desentiende de los perjudicados en el capitalismo popular impulsado por Margaret Thatcher en la década de los años ochenta. Seguramente, en la huelga de los mineros y en el proceso de desindustrialización se halla el póstumo testimonio de lo que quedaba entonces de la conciencia de clase.

La crisis de los sindicatos es la de la intermediación política, la de la degradación de los niveles de representatividad en una era ungida por los populismos de toda laya y la que deja un tejido productivo atomizado amén del sector servicios. Nunca en las cafeterías emergerá la crítica laboral que sí puede alcanzar un puñado de obreros de mono azul apiñados en una factoría. Conmemoramos Mayo del 68 o, lo que es lo mismo, una de las causas por la que el Primero de Mayo ya no será lo que fue.