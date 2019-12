El cambio de RTVC

No se entiende la presión a la que algunos desean someter a Francisco Moreno sin comprender la antesala y el universo de caos que protagonizó su antecesor en el cargo. Cuando el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias por fin se pronunció, no hubo especiales aspavientos ni reclamaciones de regeneración democrática. Lo hizo obligado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a cuenta del concurso para el transporte de señal. Sin embargo, ese silencio prolongado e inactividad de dicho órgano se constató reiteradamente también con el concurso de los servicios informativos. Nada era casual. No cabía, bajo ningún concepto, que Santiago Negrín se erigiese como órgano de contratación unipersonal. Ahora se acelera lo que ya era evidente: una de las tareas impostergables es la regeneración de Radio Televisión Canaria (RTVC) que acabe con su situación actual de interinidad. Un periodo transitorio producto del desgobierno consumado por el que fuera su máximo responsable: Negrín. Un paroxismo que alcanzó su apogeo cuando dimitió horas antes de tener que firmar la adjudicación del contrato de los servicios informativos dotado con 144 millones de euros que había ganado en buena lid Videoreport Canarias (participada por Inforcasa, editora de CANARIAS7) superando la propuesta de Liquidmedia (Mediapro) y quedando descalificada previamente la de Nuntium TV (Prensa Canaria y Grupo Prisa).

Negrín salió huyendo de RTVC como el capitán Francesco Schettino que dejó tirado al pasaje en el crucero cuando se hundía, para no estampar su rúbrica ya obligada pues el concurso reglado lo había ganado la empresa que ya ostentaba el servicio de informativos (Videoreport Canarias) y que, por cierto, tuvo que judicializarlo y está aún pendiente de conocerse el fallo.

Hace falta una RTVC que cumpla con los procedimientos regulados que como ente público abrió y no estemos ahora pendientes del Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife tras la denuncia de la adjudicataria, Videoreport Canarias. Y asimismo que en Canarias Radio La Autonómica no concurran vetos al uso del derecho fundamental a la libertad de expresión ordenados desde las instancias superiores.

El compás de espera comandado por el administrador único José Carlos Naranjo Sintes y el director Miguel Ángel Daswani no arregló el desaguisado que dejó como legado Negrín. Ha sido una ocasión desaprovechada. Tan solo cambiaron las formas pero el problema sigue latente y demanda ser subsanado imperiosamente porque la opinión pública desea ser informada con especial interés de lo que atañe a las islas, una realidad territorial (la de un archipiélago, además, alejado e incomprendido desde otras latitudes) que requiere de especiales esfuerzos humanos y presupuestarios cuya optimización, a su vez, precisa del valor de la estabilidad. Con el nombramiento de Moreno se encara el reto de mejorar RTVC y acabar con este pasado que lo desprestigió inoportunamente. La premura es fruto precisamente del dislate de los últimos años.