El arranque de la UDLP

Acaba la temporada de renovación de abonos con reserva de asiento de la Unión Deportiva Las Palmas y el respetable no sabe con qué sabor de boca quedarse de cara a la próxima temporada. Ni frío ni calor. Una plantilla sobrecargada que nadie sabe cómo acabará en cuanto que apenas hay fichajes y se entiende que hay fichas sobrantes que tampoco encuentran cabida en el mercado. Hay jugadores a los que no hay forma de darle salida. Si nadie compra a los que supuestamente ya no tienen hueco en el conjunto amarillo, ¿por qué en estos últimos cursos se ha planificado así? En unas semanas comienza el campeonato liguero y no se atisba una hornada de jugadores al estilo de la protagonizada por Jonathan Viera, Roque Mesa y Vitolo. Una remesa que a saber cuándo vuelve a darse en las instalaciones de Barranco Seco. Así todo, hay quienes apuestan por Pepe Mel y otros piensan que no llegará a Navidad. De hecho, despedir al técnico Manolo Jiménez tan pronto la pasada campaña fue un error.

La impresión que hoy por hoy baraja la afición amarilla es que la Unión Deportiva Las Palmas será mal que bien un equipo de mitad de tabla y se equiparará a la suerte del último tiempo del Club Deportivo Tenerife. Ojalá no pase mucho para que volvamos a ver a los dos representativos isleños en la máxima categoría. En todo caso, Mel merece su oportunidad y habrá que dejar pasar unas cuantas jornadas en aras de valorar las perspectivas de la entidad amarilla. A estas alturas, habrá que tirar de cantera y darle minutos a jóvenes como Toni Segura, hijo de Toni Robaina que tanto deleitó a la grada en la década los años noventa, que podrán aportar sus esfuerzos a un club que ya ha asumido que no todo es acudir a la chequera.