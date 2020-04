El apagón de la cultura

Algunos trabajadores y trabajadoras del sector cultural han llevado a cabo en los últimos días un «apagón» de su actividad en protesta por lo que interpretan como abandono por parte del Gobierno. A su juicio, el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha tenido en cuenta la peculiar situación en la que se encuentran las personas que se dedican a esas actividades. Lamentablemente, las reivindicaciones han sido muy variadas y un tanto oscuras, como es natural en un sector en el que las desigualdades campan aún más libremente que en cualquier otro y en la que no hay menos ideología que en cualquier otro rincón de la vida económica.

Es cierto que el sector está mayoritariamente compuesto por un precariado dedicado a las más diversas formas de entretenimiento. Tan solo en Canarias, más de 2.000 artistas subsisten amenizando por 30 euros las veladas de los turistas en los hoteles hoy cerrados. Es más que dudoso que esta plantilla pueda acogerse a las medidas que el Gobierno ha puesto a disposición del resto de empleados, pues hasta antes de ayer estaban luchando en solitario por tener un simple convenio colectivo.

Por eso sería razonable que el Gobierno estudiara la cuestión y garantizara las condiciones de subsistencia para esas personas y muchas otras que están en similar situación, aunque no sería menester resolver las demandas de lo que hasta hace dos meses no se subían al escenario del Alfredo Kraus por menos de 10.000 euros la noche. No había justificación para que el contribuyente se hiciera cargo de estos desmesurados honorarios antes y menos la hay ahora. Tampoco la hay para que el erario tenga que sufragar las pérdidas de el empresariado cultural más allá de las medidas que disponga para el resto de trabajadores y trabajadoras autónomas.

En lo que yerra parte del sector cultural y algunos políticos y políticas es en insistir en los argumentos que apelan al carácter elevado del trabajo que realizan, pues eso, dejando aparte la indisimulada carga ideológica, no tiene ningún sentido más allá de la autoestima que cada cual sienta por lo que hace. Quienes nos dedicamos al periodismo también tendemos a pensar que somos insustituibles guardianes de la democracia y merecemos ganar más por nuestro trabajo más que quien toca el violín, por poner un caso. Pero la realidad se encarga a cada momento de recordarnos que somos simples empleados y que la custodia de la democracia, como la cultura, es algo que hacemos entre todos y todas.